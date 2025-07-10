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社會 社會焦點 保障人權

法務部陪被害人走一段！研討會聚焦兒虐即時守護與制度轉型

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲法務部今（10）日與台灣高等檢察署、犯罪被害人保護協會共同舉辦「穿透馨生第一縷光—犯罪被害人權益保障暨實務研討會」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為深化犯罪被害人權益保障制度、落實新法精神，法務部今（10）日與台灣高等檢察署、犯罪被害人保護協會共同舉辦「穿透馨生第一縷光—犯罪被害人權益保障暨實務研討會」，活動為期2天，聚焦重大兒虐案件的早期介入、國民法庭被害人處境呈現、補償制度革新與即時關懷服務等4大主題，期望在實務交流中，推動更迅速、便民且有溫度的被害人支持機制。

研討會首日，由法務部政務次長黃世杰與衛福部政務次長林靜儀共同揭開序幕。黃世杰指出，國家協助犯罪被害人與家屬，應從案件發生第一刻主動介入、溫柔承接，並強調犯保協會應提供「即時、可近、有感」的服務。他也肯定此次匯聚司法、醫療、社工等領域專業者，共同提出實務與學術觀點，為制度改革注入具體建言。

首日主題為「重大兒虐案件之司法早期介入與國民法庭經驗」，由桃園地檢署主任檢察官蔡沛珊、台中地檢署檢察官張凱傑分享實際案例，並邀請具司法實務經驗的醫師、律師及學者，針對通報機制、證據呈現與跨領域協作進行深入討論。會中強調，檢察官如何以團隊合作方式，讓法庭上的案情重建真實、生動、清楚，讓國民法官充分理解案情。同時，也透過犯保協會的陪伴，確保被害人聲音不會在法庭上被消失。

▼衛福部政務次長林靜儀。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

研討會第二天聚焦制度層面，由法務部保護司副司長林秀敏說明犯罪被害補償金制度的變革與未來展望，回顧新法如何落實尊嚴、人權與同理的核心理念。專門委員張哲銘則比較各國保護機構制度差異，分析我國犯保協會如何借鏡成功經驗，強化支持系統。

下午場由犯保協會副執行長尤仁傑與主任吳瓊華分享，當社會重大矚目案件發生時，保護機構如何透過制度化的即時出動、陪伴與跨網絡合作，在第一時間成為被害人情緒支撐與生活重建的依靠。各場次也邀請檢察長與學者進行交流。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲法務部政務次長黃世杰 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法務部表示，此次研討會不只是經驗交流，更希望透過跨領域對話，激盪創新思維，轉化為政策力量，落實即時保護兒少與強化被害人權益保障的承諾，共同打造更安全、更溫暖的司法環境。

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