3縣市67條溪流「土石流紅色警戒」　高雄1地防大規模崩塌

▲台9線大武至大鳥路段發生土石流。（圖／記者楊晨東翻攝）



生活中心／台北報導

中南部豪雨不斷，農業部上午發布土石流紅色警戒67條，分布於3縣5鄉20村，黃色警戒則有151條，分布於7縣19鄉60村。此外，高雄市有1處為大規模崩塌紅色警戒，地方政府應勸告或強制其撤離，並做適當之安置。

農業部上午發布67條土石流紅色警戒，分布於屏東縣霧台鄉霧台村、阿禮村，高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，桃源區建山里、桃源里、勤和里、高中里，六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里，嘉義縣阿里山鄉來吉村、茶山村、新美村等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲農業部發布土石流紅色警戒。（圖／農業部提供）



另有1處大規模崩塌紅色警戒，位於高雄市六龜區興龍里，地方政府應勸告或強制其撤離，並做適當之安置。

中央氣象署指出，今天持續受低壓帶及西南風影響，各地降雨機率高，主要雨區稍往南移，預估彰化以南雨勢最明顯，局部有大雨或豪雨發生的機率，且易有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風，尤其南部及東南部地區有豪雨等級以上降雨發生的機率，澎、金、馬及其他地區午後亦可能有局部大雨出現，天氣相當不穩定，請多留意氣象署發布的即時訊息。