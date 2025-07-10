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富邦「包包頭正妹」球迷爆紅！IG曝光　網戀愛了：有啦啦隊潛力

富邦正妹女球迷意外吸睛。（圖／翻攝富邦悍將官方Twitch頻道）

▲富邦正妹女球迷意外吸睛。（圖／翻攝富邦悍將官方Twitch頻道）

圖文／CTWANT

富邦悍將8日在主場迎戰味全龍，導播不斷拍到場邊一名綁包包頭的正妹女球迷，神似啦啦隊瑟七，仙氣的模樣讓不少網友直呼可愛，「想問這位女生是誰。」

該名女球迷有著大大眼睛和白皙的皮膚，她坐在椅子上看球，身體緩緩地跟著音樂應援，仙氣逼人。有網友到Threads發文求助，「想問這位女生是誰，鏡頭一直拍到她，長得有點像瑟七，但....這場又跟統一沒關係？！」

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呱呱的IG也曝光。（圖／翻攝IG@l_0512，下同）

▲呱呱的IG也曝光。（圖／翻攝IG@l_0512，下同）

而富邦特派員阿努也找到該名正妹的IG，不少球迷留言「富邦連球迷都是最頂」、「不只Fubon Angels 好漂亮，富邦女球迷都好正」、「這個真的超正」、「球賽不如預期心情不好，看看邦迷就好了！我們是富邦悍將耶」、「有成為FA的潛力～」

呱呱表示，喜歡大家一起應援的感覺。

▲呱呱表示，喜歡大家一起應援的感覺。

據《中時新聞網》報導，呱呱今年剛畢業，喜歡和朋友一起跳舞，在友人推薦下接觸棒球進場觀賽，「覺得他們很有拚勁，就很喜歡在球場大家一起應援的感覺。」

對於爆紅，呱呱表示，謝謝大家關注，看到突然那麼多人追蹤，感到新鮮又開心，她也想把自己做好，謝謝大家的喜歡。

至於未來想不想加入Fubon Angels？呱呱回，每次看啦啦隊在熱情應援，都很專業的也帶動大家，這很值得她學習，「真的很謝謝大家的喜歡和鼓勵，帶給大家更多笑容，繼續一起在球場應援看球賽～」

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