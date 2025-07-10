太極導引創建者辭世　享耆壽96歲

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太極導引創建者熊衛辭世　享耆壽96歲

▲▼太極導引創辦人熊衛。（圖／翻攝太極導引官網）

▲太極導引創辦人熊衛。（圖／翻攝太極導引官網）

記者葉國吏／綜合報導　

太極導引創建者熊衛於6月29日辭世，享耆壽96歲。9日舉行告別式，台灣表演藝術界紛紛表達深切哀悼。雲門舞集發布聲明感謝熊衛為台灣表演藝術開闢了獨具質性的道路，並回顧他對表演身體語彙的深遠影響。

熊衛師父於1980年代中期，將傳統太極拳的拳架進一步簡化，並融合氣功與太極基本功，逐漸創立了「太極導引」功法。這套技法不僅展現了身體的質性與表現性，也成為台灣表演藝術界探索表演新語彙的重要基石。

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1988年，優劇場創辦人劉若瑀提出「尋找東方人的身體」表演藝術理念，並邀請熊衛授課。自此，太極導引成為優劇場的核心訓練之一。1996年，雲門舞集也向熊衛伸出邀請，開始導入太極導引作為舞者的基礎訓練。

1998年，雲門舞集創辦人林懷民推出舞作《水月》，受到國際矚目。《紐約時報》舞評曾讚譽這部作品為「淨化身體與靈魂的旅程」，並指出林懷民成功將太極動作延伸為豐富的舞蹈語彙，堪稱卓越的創舉。雲門第一代舞者鄭淑姬回憶《水月》首演時，驚嘆舞者重心的穩定性與足踝力道的提升，認為這是太極導引帶來的顯著進步。

熊衛的影響不僅局限於舞蹈界。1999年，他受邀至北藝大舞蹈系與戲劇系授課，為表演身體語彙與質感開拓了新的可能性。包括優人神鼓、台北藝術大學、雲門舞集等多個藝術團體，皆對熊衛的貢獻表示由衷感謝。

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