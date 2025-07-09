土城姊妹命喪街頭　犯保協會動員志工、律師多面向支援家屬

▲新北張姓兩姊妹命喪街頭，犯保協會表示：已派律師全程協助家屬訴訟。（資料圖／記者陳以昇攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市土城區7日發生一起令人震驚的命案，謝姓男子在街頭持刀砍殺妻子與小姨子，2人送醫後不幸身亡，突如其來的悲劇讓整個家庭陷入深深哀痛。財團法人犯罪被害人保護協會（以下簡稱犯保協會）新北分會獲報後，第一時間啟動即時關懷服務，迅速與家屬聯繫，陪伴他們面對最艱難的時刻。

案發當日，犯保協會新北分會立即與家屬取得聯繫，並於當日下午4時，由分會主任林仁德帶領專員及志工，前往亞東醫院提供情緒支持與初步協助。隔日，協會更全程陪同家屬至新北市立殯儀館，完成檢察官相驗遺體及相關程序，並在會後安排於分會辦公室與家屬會談，傾聽家屬需求，評估可提供的保護與支援服務。

由於本案符合《犯罪被害人權益保障法》關於故意犯罪致人死亡的規定，協會已主動徵詢家屬意願，委請律師提供法律協助。律師於8日與家屬完成法律諮詢面談，後續將協助處理告訴代理、監護權、繼承及法院審理等事宜，確保家屬在法律上獲得充分支持，並特別考量未成年子女的最佳利益。

在資訊透明與補償申請方面，協會也依照法規協助家屬向新北地檢署提出刑事訴訟資訊獲知聲請，讓家屬能即時掌握案件進度。同時協助申請最高可達新臺幣180萬元的犯罪被害補償金，期盼能在實質層面給予部分安慰與支持。

面對突如其來的失親痛苦，犯保協會新北分會持續透過家庭為中心的服務理念，陪伴遺屬走過艱難的身心歷程，後續將根據家屬實際狀況與需求，提供經濟支持、子女就學、心理輔導及其他必要關懷，讓悲傷不再孤單。