阿伯走斑馬線「觸發跑酷技能」！白車硬切險撞　網怒：謀殺未遂

▲桃園一名阿伯在快速走斑馬線時，一輛白車突右轉猛衝斑馬線，所幸阿伯反應及時才沒被撞飛。（翻攝自 WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

圖文／鏡週刊

差1秒就被撞飛！行人走在行穿線上理應最安全，但桃園卻發生一起驚險場面。一位阿伯過馬路，眼看快走到對面，卻遭白色轎車高速右轉「硬切」差點撞上，全程被目擊民眾拍下，影片曝光讓網友氣炸，「這根本是謀殺未遂！」

無號誌路口變奪命彎？據網友在「Wowtchout」上傳的行車紀錄器影片，事發地點在桃園中正路與北新街交叉口。該路口雖無設號誌，但有明確行人穿越線，當時多輛車輛已停下禮讓，一位老伯快步走在斑馬線上。

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就在老伯即將跨越馬路終點時，一輛白色轎車突然從北新街高速右轉，毫無減速、也沒停下觀察，直接朝男子衝過去。幸好男子反應極快，緊急跳開，才逃過一劫。最離譜的是，這輛車沒停下查看，反而一路加速離去，彷彿什麼事都沒發生。

影片曝光後，網友紛紛留言：「老伯應該是特勤退伍的」、「行人這麼明顯，還敢開過去，是不是根本想撞人」、「這是眼睛貼隔熱紙嗎？」「這應該直接吊銷駕照！根本是未遂殺人」、「維骨力廠商立馬找老伯代言」、「好險阿伯身手矯健」。

也有人指出，這起事件除了駕駛問題，也凸顯無號誌路口的設計缺陷，未設閃燈或行人優先提醒標誌，車輛極易高速右轉未察覺行人，成為事故熱點。

根據現行《道路交通管理處罰條例》第44條，車輛行經行人穿越道時，應禮讓行人先行通過，若未依規定，可罰6,000至36,000元，並吊扣駕照1至6個月，嚴重者還可能吊銷駕照或移送法辦。

本案目前尚未確認車主身分，不過網友呼籲應儘快讓白車駕駛為此行為負責，也呼籲用路人務必尊重行人，避免憾事發生。



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