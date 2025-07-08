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1刀刺穿小姨子頸動脈！家暴男「要讓姊姊眼睜睜看妹妹死」

圖文／鏡週刊

新北市土城區明德路昨（7日）上午發生一起街頭殺人案，現年46歲、有家暴前科的謝姓男子，手持1把長柄料理刀、1根鋁棒，當場砍殺張姓妻子、小姨子，造成2人慘死街頭。

獨家／1刀刺穿頸動脈斃命　凶手「要讓姊姊眼睜睜看妹妹死」

▲新北市土城區昨（7日）發生恐怖街頭凶殺案。（鏡週刊提供）

死者之一張姓妻子的10多年好友A小姐，昨午在醫院停屍間看完2姊妹大體，發現2人死狀淒慘，謝男就是拿刀直接刺穿捅斷她們2人的頸動脈，根本就是要致她們於死地，不給活命的機會。

從民眾提供的行車紀錄器畫面可知，謝男先拿白色的球棒攻擊暴打妹妹，另一隻手拿的是切生魚片的料理長刀，在暴打完妹妹後，謝男直接用刀1刀刺穿妹妹頸動脈，妹妹隨即大量失血倒臥在地，抽搐一段時間後，再也沒有動靜。

殺紅眼的謝男，此時轉身又對姊姊一頓暴打，姊姊見妹妹中刀倒地，極力想拉扯住謝男手上的刀與棍，但終究不敵謝男蠻力，姊姊連中多棍後，不幸又被謝男手上的長刀穿刺斷頸動脈，但姊姊還是使出最後氣力，想奪下謝男手中的刀與球棒，但最後只扯下謝身上的衣物。

A小姐告訴本刊，她昨晚看完影片後相當難過，遇害的姊妹倆從小感情很好，謝男故意先挑妹妹殺，因為妹妹都會保護姊姊，常幫姊姊出頭，謝男很清楚地知道，姊姊最在意的就是她妹妹，所以才會當著姊姊的面，先殺了她妹妹，最後才轉頭去暴打姊姊，姊姊甚至被謝男捅過1刀後，還一直拉著謝不讓他再去傷害妹妹，謝男下手之狠，根本就是喪心病狂。

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