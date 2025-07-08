好友遭砍亡！她曝謝男「早預謀好了」：案發前1個月頻PO殺人新聞

▲謝男行凶過程只有短短50秒左右。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

新北市土城區明德路昨（7日）發生一起街頭殺人案！現年46歲、有家暴前科的謝姓男子，手持1把長柄料理刀、1根鋁棒，當場砍殺張姓妻子、小姨子，造成2人慘死街頭。謝男行凶後一路駕車往南逃逸，國道警察一路追捕，終在彰化伸港落網，期間謝還一路發限時動態，高調po文自已殺了妻子。

面對這起悲劇，死者之一張姓妻子的10多年好友A小姐，昨午在醫院停屍間看完2姊妹大體的淒慘死狀，內心感到悲憤莫名，認為凶嫌在案發前1個月，頻頻在個人臉書PO上過去類似殺人案的新聞連結，早有預謀犯案。

A小姐告訴本刊，她跟姊姊是從高中到大學的同學，凶嫌從學生時期她就認識到現在，這個男生就是一個工作極不穩定的人。從結婚到生下2個小孩，這10幾年間，他們全家都是住在太太娘家，大部分的生活開銷、經濟重擔都落在死者身上。

A小姐解釋，謝男本來就不是一個收入很穩定的人，工作不是有一天、沒一天，或是這個工作做一下可能就不想做了，又換別的工作，經濟全靠娘家支應。

A小姐表示，近期因為謝男跟死者的爸爸發生口角，因為爸爸心庝自己女兒過得很辛苦，又要工作又要顧小孩、養小孩，然後還要再照顧謝男，岳父、女婿的口角，加上又家暴死者挨告，家庭氣氛緊張。

由於死者爸爸在門口有裝監視器，A小姐曾看過謝男暴打的畫面，此後死者申請了保護令，謝男暗中展開報復計畫。從死者開始申請保護令開始，他刻意在個人臉書轉發一些曾經發生過的凶殺案新聞連結在網頁上，然後會出現一些言語暴力的文字如說「會讓妳沒工作」、「置妳於死地」之類的話。

A小姐說，死者2姊妹感情非常要好，妹妹常幫姊姊講話，不會讓謝欺負她姊姊，謝也會在網路上留言嗆聲妹妹「要置她於死地」，謝講的這些話跟他殺人行為，早已說了將近1個多月，策畫已久。

A小姐表示，案發前1天，謝男又到張家門口摔東西，張家人立刻請警察把他帶走。昨天事發當時，騎車的是姊姊，妹妹坐後座陪她去法院。原本是爸爸說要去，但因為爸爸本身也有慢性疾病，妹妹就請爸爸在家顧小孩，由妹妹陪姊姊去開庭。

從民眾提供的影像可知，姊妹2人開完庭後，謝男尾隨2人近1個小時，後來先撞倒姊妹2人，下車後暴打她們，然後再持刀捅死她們。

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