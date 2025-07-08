首波沒台灣別緊張！14國「幾乎回4月稅率」　官員：談判團隊持續磋商

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

全球關注的對等關稅議題，美國總統川普今先宣布14國的關稅稅率，但台灣不在名單內。對此，知情官員表示，依照美方說法，首波宣布的國家屬於「談判沒有不成功或沒必要談下去」，因此多數都回到4月3日較高的數字。官員強調，政府仍會全力維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全，持續爭取合理關稅。

美國對等關稅談判緩衝期到台灣時間7月9日截止，8日凌晨開始陸續有國家的關稅結果出爐。台灣雖被列為首波對等關稅談判4國，但此次川普宣布14國的關稅稅率卻未包含台灣，引發外界擔憂是否談判陷入僵局。

英國是第一個談妥關稅的國家，從原先公布的對等關稅降到10%，英國承諾開放美國牛肉和其他農產品，並加速美國產品的海關審批程序。有了英國的範例後，全球各國也視10%關稅為美國的「地板價」。後續越南以全面開放美國商品免稅進口為條件，換得關稅由46%大幅降低到20%。

至於此次首波公布的14個國家，日本（本24%）、韓國（本25%）將被課徵25%關稅；馬來西亞（本24%）、哈薩克（本27%）和突尼西亞（本28%）也被徵收25%；南非（本30%）面臨30%、寮國（本48%）及緬甸（本44%）將被課40%。

印尼與原本相同維持32%、孟加拉自37%微幅下滑到35%、泰國持平36%、柬埔寨自49%降自36%、波士尼亞35%降自30%、塞爾維亞37%降自35%。從數字上來看，這些國家經過90天緩衝期的談判與爭取後，關稅仍幾乎打回4月水準。

知情官員指出，依據美方的說法，首批公布關稅額度的國家是屬於「談判沒有進展、不成功，或沒有必要談下去的者」，因此給予較高的對等關稅稅率；從數字上來看，確實多數都回到4月3日的稅率。

官員表示，台灣、歐盟國家的談判團隊，目前持續與美方談判，持續推進各項磋商；在寬限期的期間，美方也多次表達與台灣的談判有正面發展。官員強調，全力維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全，是政府必須做到與達成的，後續會持續與美方磋商，爭取合理關稅。

▲美國總統川普4日國慶日在白宮簽署法案。（圖／達志影像／美聯社）