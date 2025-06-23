劉男獨攀孚佑宮後山失聯　東原警義消用Google定位順利尋獲

▲東原消防與義消人員23日上午接獲通報，於孚佑宮後山展開地毯式搜尋行動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市一名65歲劉姓男子於23日上午獨自前往東山區孚佑宮後山登山，疑似誤入產業道路迷失方向，因連日山區降雨造成地面濕滑、樹幹倒塌，劉男驚慌失措下撥打119報案求援，所幸消防與義消迅速動員，透過Google定位判讀座標，順利將人尋獲並安全接駁下山。

台南市東原消防分隊於23日上午9時28分接獲報案後，立即展開搜救行動，由分隊長陳中和率隊員林泰志、沈哲弘、賴哲璋、役男林辰韓及義消陳凱倫、鄭達發、陳國華、黃崇源、尤聖捷、廖俊堯等人兵分二路展開地毯式搜尋。

現場因山區道路積水泥濘、倒木橫陳，救援困難重重。隊員憑藉豐富地形經驗，最終於孚佑宮後山涼亭區通往大凍山山徑的斜坡處，發現驚魂未定的劉男，立即以四輪驅動農用搬運車將其安全接送下山。經救護人員初步檢傷，劉男僅右腳被藤枝劃傷，無大礙，隨後自行搭車返家。

東原分隊長陳中和提醒，民眾登山前應結伴同行、備妥保暖衣物與通訊設備，熟悉路線與天候變化，切勿輕忽自然環境的危險性。「山不拒人，但人需敬山」，才能平安完成每一次的山林之旅。