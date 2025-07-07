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快訊／土城姊夫奪2命狂發6限動：都被我殺了！喊「好心通知妹夫」

▲▼ 土城2姊妹騎車被追砍，命危搶救裝。（圖／記者陸運陞攝）

▲土城2姊妹騎車被追砍亡，惡劣姊夫犯案後還在臉書狂發限時動態。（圖／記者陸運陞攝）

記者陳以昇、陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市土城區明德路二段7日上午11時許發生一起砍人案！一名有家暴前科的謝姓男子當街殺死妻子、小姨子，手段相當兇殘，目擊者透露，他駕車將騎車的姊妹撞倒，隨後持1長刀、1鐵鋁棒下車，不發一語朝2人猛砍，畫面相當驚悚。而透過謝男臉書可發現，他犯案後竟還狂發限時動態。

▲土城姊夫犯案後狂發限時動態。（圖／翻攝當事人臉書，下同）

▲土城姊夫犯案後狂發限時動態。（圖／翻攝當事人臉書，下同）

據悉，46歲謝姓男子曾有多次家暴前科，6日晚間他再度出手打老婆，妻子報警處理，警方隨即介入並聲請緊急保護令，孰料，謝男疑似因此心生不滿，7日上午埋伏等妻子出門，隨後見到人便開車猛撞，隨後下車不發一語、動手殺人，釀成2死慘案。

謝男隨後接到醫院的通知，「老婆在路上被殺，沒生命跡象」，請他快去醫院，他冷血回應醫院「我不會去，因為是我做的」，隨後又稱，自己「好心提醒」妹夫，說快去醫院，或是找人證實「你老婆已經被我殺了」，妹夫還以為他在開玩笑，反稱那謝男2個小孩要小心一點。

而謝男犯案後一路南下竄逃，被警方逮捕前，他還不忘再發限時動態，「紅斑馬兩台把我從高速公路趕下來，再跟我，要抓我了」，甚至拍下紅斑馬稱「準備抓我了」。

▲土城姊夫犯案後狂發限時動態。（圖／翻攝當事人臉書，下同）

▲土城姊夫狂發限時動態，還轉播逃亡狀態，行徑相當囂張。（圖／翻攝當事人臉書）

▲土城姊夫狂發限時動態，還轉播逃亡狀態，行徑相當囂張。（圖／翻攝當事人臉書）

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