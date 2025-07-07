強風吹倒台南製香廠成廢鐵　64歲老闆淚：活那麼久第一次遇到

▲台南麻豆住家倒塌，慘不忍睹。（圖／民眾提供）

記者林東良、葉品辰／台南報導

昨(6)日晚間，台南麻豆交流道附近發生強風吹倒製香鐵皮屋，磚瓦散落一地，宛如地震現場，場面十分驚險，幸好從事製香業的64歲李姓屋主於昨晚已被救出，無生命危險，暫時安置在區公所避難一晚，今(7)日一早回住家拿取家中重要財物，但屋主的汽車與生財工具被壓在倒塌的屋頂下，已淪為一片廢鐵，損失慘重。

丹娜絲颱風對南台灣造成嚴重災情，16級強風更是導致台南麻豆交流道附近多家鐵厝民宅倒塌，據悉，除李姓屋主外，其他倒塌民宅的屋主昨日同樣夜宿區公所。

有鄰居由於尚不清楚屋主是否平安，前來關心狀況，在倒塌的房屋外擔心朝裡望、頻頻呼喊「有人在嗎？」。李姓屋主度過驚魂的一夜後，心繫家中財物返回倒塌現場，映入眼簾的卻是滿目瘡痍的家園，生活多年的住所只剩一堆瓦礫。原本停放在屋裡的自小客車也遭屋頂重壓，車體變形、形同廢鐵，已無法使用。

▲▼家園毀於一旦，屋主站在房前久久不語。（圖／民眾提供）

李姓屋主表示：「活了這麼大一把年紀，第一次遇到這樣的事情，不知道之後該怎麼辦。」他語帶哽咽，看著熟悉的屋簷化為瓦礫堆，站在自家門前久久無語，隨後默默離開現場。