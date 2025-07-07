　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／丹娜絲陸上警報解除　台灣本島脫離暴風圈

▲▼ 。（圖／氣象署）

▲丹娜絲颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

丹娜絲颱風持續遠離，台灣本島已脫離其暴風圈，中央氣象署上午11時30分解除陸上警報，預計傍晚解除海上颱風警報，目前海上警戒範圍為台灣北部海面。

根據氣象署資料，丹娜絲颱風今天上午11時中心位置在北緯26.2度，東經121.4度，即在台北的北方約130公里之處，以每小時12轉7公里速度向北北東轉西北進行，中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風平均暴風半徑100公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最新資料顯示，台灣本島已脫離丹娜絲暴風圈，氣象署已解除陸上颱風警報，但對台灣北部海面仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

氣象署指出，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，高雄市山區、屏東縣山區已有大豪雨發生，苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣已有豪雨發生；今天台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨；台中以北地區及中部、台東山區有局部大雨發生的機率。

另外，今天上午至夜間新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
389 2 1797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／丹娜絲甩尾！　15縣市豪大雨特報
快訊／新北姊妹遭追砍命危　兇嫌姊夫逃往中南部
南鯤鯓「空拍畫面」震撼曝　在地人心痛
快訊／新北姊妹騎車遭追砍！　重傷搶救中
南鯤鯓雄偉牌樓全倒！　1根3千萬「損失難估」
快訊／丹娜絲強襲！車被強風吹翻　父女巡田1死2傷
台南製香廠成廢鐵　老闆淚：活那麼久第一次遇到
丹娜絲太狂！　整座繳費機「離家出走」
陣風飆16級！台南多處房屋被吹倒　居民夜宿區公所

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／15縣市豪大雨特報！丹娜絲甩尾　台北市列豪雨區

南鯤鯓牌樓被吹倒！「空拍畫面」震撼曝光　在地人爆心痛

明起連4天低壓帶籠罩　全台濕答答「南部防大雨」

颱風夜南下！440元客運票「像玩3hrs海盜船」超暈　驚魂視角曝

擦餐桌左右來回清潔錯了？　專業人士教兩步驟正確做法

警察晚間開單！永和男氣炸：沒颱風假還要收罰單　網洗臉：開得好

丹娜絲「敗部復活再回台灣？」天氣粉專解答了　曝未來天氣

十二星座7/7～7/13運勢解析！巨蟹勇敢逐夢、天蠍突破停滯

嘉義長庚「救護車被吹歪」醫護肉身擋！　他直擊：大門也快破了

台南人曬紀錄「丹娜絲真是超瘋！」　鄉親整晚沒睡：有夠派

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

快訊／15縣市豪大雨特報！丹娜絲甩尾　台北市列豪雨區

南鯤鯓牌樓被吹倒！「空拍畫面」震撼曝光　在地人爆心痛

明起連4天低壓帶籠罩　全台濕答答「南部防大雨」

颱風夜南下！440元客運票「像玩3hrs海盜船」超暈　驚魂視角曝

擦餐桌左右來回清潔錯了？　專業人士教兩步驟正確做法

警察晚間開單！永和男氣炸：沒颱風假還要收罰單　網洗臉：開得好

丹娜絲「敗部復活再回台灣？」天氣粉專解答了　曝未來天氣

十二星座7/7～7/13運勢解析！巨蟹勇敢逐夢、天蠍突破停滯

嘉義長庚「救護車被吹歪」醫護肉身擋！　他直擊：大門也快破了

台南人曬紀錄「丹娜絲真是超瘋！」　鄉親整晚沒睡：有夠派

丹娜絲強襲！彰化知名景點「鐵道花旗木」　6棵慘遭連根拔起

丹娜絲掀大浪！屏東海上太陽能板平台全毀　海岸線一片黑畫面曝　

黑歷史曝！5死團購主用自己全家7口發誓　黃金投資糾紛狂挨告

換掉林志玲！內衣品牌找嫩妹代言　股價斷崖崩跌89%

麥當勞少女遭侵犯輕生再議！父緊握妻手哽咽受訪：看到一絲曙光

快訊／土城2姊妹騎車遭追砍命危！　兇嫌姊夫逃往中南部

孩子想追星就帶去！鄧超說到做到　一家4口「飛韓朝聖BLACKPINK」

快訊／印尼勒沃托比火山「大規模噴發」！　日氣象廳監測有無海嘯

快訊／15縣市豪大雨特報！丹娜絲甩尾　台北市列豪雨區

TOYOTA「全新油電Vios來了」8月發表！1.5升油電油耗有望30km/L

【替媽媽QQ】1歲女兒見到媽媽的反應好冷淡XD

生活熱門新聞

快訊／丹娜絲06：00桃竹出海　估下午解陸警

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

丹娜絲直球對決！　今「雨最大」地區曝

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

丹娜絲明凌晨登陸　氣象署最新說明

丹娜絲暴風圈再減弱　陸警範圍僅剩北北基桃等8縣市

丹娜絲襲台「7/7颱風假懶人包」一次看

丹娜絲慘狀曝　「被中央山脈摧殘看不出颱風樣子」

快訊／北市：紅黃線停車延至7日中午

全台13縣市、桃園4區停班課　懶人包一覽

即／高雄百貨沒放颱風假　漢神、夢時代11點開門

丹娜絲撞中央山脈變輕颱　2原因快速減弱

「1甜品」能助減重！醫曝：一碗就能燃脂

台南風速刷紀錄　37歲以下台南人絕沒體驗過

更多熱門

相關新聞

LIVE／丹娜絲陸上警報解除　氣象署最新說明

LIVE／丹娜絲陸上警報解除　氣象署最新說明

丹娜絲颱風中心今天清晨於桃園、新竹交界附近出海，中央氣象署將於11時30分解除陸上颱風警報，海上警報則在傍晚至晚間解除。丹娜絲過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小，台中至嘉義、南投及花蓮已脫離其暴風圈，對苗栗以北及宜蘭仍構成威脅。有關颱風動態與天氣狀況，《ETtoday新聞雲》將直播氣象署最新說明。

台南14級狂風吹成「開放式」超商！鄰居傻眼：沒這樣過

台南14級狂風吹成「開放式」超商！鄰居傻眼：沒這樣過

丹娜絲釀2死！1人因停電呼吸器停止運轉枉死

丹娜絲釀2死！1人因停電呼吸器停止運轉枉死

水淹南鯤鯓代天府畫面曝！神尊變成「水上漂」

水淹南鯤鯓代天府畫面曝！神尊變成「水上漂」

12根珍稀檜木柱扛不住強風！南鯤鯓牌樓慘況畫面曝

12根珍稀檜木柱扛不住強風！南鯤鯓牌樓慘況畫面曝

關鍵字：

天氣降雨溫度颱風丹娜絲

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘偷吃清潔工：我濕了！　車震過程特斯拉全說

奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

快訊／丹娜絲06：00桃竹出海　估下午解陸警

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

丹娜絲直球對決！　今「雨最大」地區曝

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

丹娜絲明凌晨登陸　氣象署最新說明

蔣萬安臉書被灌爆！親曝正常上班上課原因

丹娜絲暴風圈再減弱　陸警範圍僅剩北北基桃等8縣市

若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效

丹娜絲襲台「7/7颱風假懶人包」一次看

「蔣萬安沒放颱風假」遭綠營猛轟　游淑慧：建議改由內政部決定

丹娜絲猛襲南台灣！「南鯤鯓代天府」牌樓整排全塌了

鳳梨颱風夜「嘉義家全破了」！住家慘況曝光

61歲男腎臟移植後「體內竟長滿寄生蟲」！

更多

最夯影音

更多

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面