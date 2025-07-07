拿鐵買1送1、冰可可55元！4大超商「咖啡茶飲優惠」一次看

▲OKmart推出OKCAFE「經典可可」。（圖／業者提供）



生活中心／台北報導

每年7月7日為「世界巧克力日」，OKmart推出OKCAFE「經典可可」，以濃郁可可香氣融合香醇牛奶，黃金比例調製出濃而不膩的口感，單杯只要55元。7-ELEVEN今起3天則推咖啡珍珠歐蕾、珍珠焙火烏龍任選買2送2；萊爾富有大杯同品項拿鐵買1送1。

《ETtoday新聞雲》整理4大超商最新咖啡茶飲優惠如下：

OKmart經典冰可可單杯只要55元

響應7月7日世界巧克力日，OKmart推出OKCAFE「經典可可」，以濃郁可可香氣融合香醇牛奶，黃金比例調製出濃而不膩的口感，展現可可的苦甜與牛奶的溫潤平衡，打造大人系甜感飲品，單杯只要55元。

另外，因應世界巧克力日的甜飲需求及降溫商機， OKCAFE推季節限定「冰淇淋莊園美式／紅茶」，選用濃郁香草冰淇淋加入美式咖啡或台灣紅茶中，滿滿的兩球冰淇淋與咖啡形成1比3的口感比例，能感受冰淇淋的綿密甜香，也有咖啡和紅茶的醇香清爽，以特大杯販售，7月7日至9日限時優惠59元（原價65元）。

萊爾富Hi café買1送1

因應7月考試月登場，萊爾富貼心應援，即起至7月15日推出Hi café「買1送1」活動，醇脆黑糖拿鐵(售價65元)、巧克力歐雷(售價50元)、摩卡咖啡(售價70元)、炭焙鐵觀音拿鐵(售價65元)等多款人氣飲品全數有優惠，還有冰涼純茶可以選擇，特大四季春茶(售價45元)、特大紅玉紅茶(售價45元)，也享有任選買1送1。

▲萊爾富考試應援優惠。（圖／業者提供）



7-ELEVEN珍珠奶茶買2送2

7-ELEVEN今天起至9日「OPENPOINT行動隨時取」推出「一起品茶趣 擴大犒賞日」活動，包括咖啡珍珠歐蕾/珍珠焙火烏龍任選買2送2，優惠價150元（2萬組）；珍珠奶茶買2送2，優惠價120元（2萬組）；青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶4杯組優惠價160元（3萬組）；香鑽水果茶4杯組優惠價190元（3萬組）；琥珀小葉紅茶/梔子花青茶任選買10送10，優惠價450元（5萬組）含不可思議茶BAR相同之品項兌換。

現萃茶、不可思議茶BAR僅能於限定門市兌領。行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPENPOINT APP說明。

▲7-ELEVEN咖啡茶飲優惠。（圖／業者提供）



全家四季春青茶買2送1

全家便利商店明天起至10日「隨買跨店取」推出四季春青茶（40元）、柳橙香柚綠茶（65元）同價位買2送1，會員限購2組，兌換期限至10月31日，可兌換商品請參照Let's Tea官網。

▲全家茶飲優惠。（圖／業者提供）