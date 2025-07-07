　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

拿鐵買1送1、冰可可55元！4大超商「咖啡茶飲優惠」一次看

▲▼0707超商優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart推出OKCAFE「經典可可」。（圖／業者提供）

生活中心／台北報導

每年7月7日為「世界巧克力日」，OKmart推出OKCAFE「經典可可」，以濃郁可可香氣融合香醇牛奶，黃金比例調製出濃而不膩的口感，單杯只要55元。7-ELEVEN今起3天則推咖啡珍珠歐蕾、珍珠焙火烏龍任選買2送2；萊爾富有大杯同品項拿鐵買1送1。

《ETtoday新聞雲》整理4大超商最新咖啡茶飲優惠如下：

OKmart經典冰可可單杯只要55元

響應7月7日世界巧克力日，OKmart推出OKCAFE「經典可可」，以濃郁可可香氣融合香醇牛奶，黃金比例調製出濃而不膩的口感，展現可可的苦甜與牛奶的溫潤平衡，打造大人系甜感飲品，單杯只要55元。

另外，因應世界巧克力日的甜飲需求及降溫商機， OKCAFE推季節限定「冰淇淋莊園美式／紅茶」，選用濃郁香草冰淇淋加入美式咖啡或台灣紅茶中，滿滿的兩球冰淇淋與咖啡形成1比3的口感比例，能感受冰淇淋的綿密甜香，也有咖啡和紅茶的醇香清爽，以特大杯販售，7月7日至9日限時優惠59元（原價65元）。

萊爾富Hi café買1送1

因應7月考試月登場，萊爾富貼心應援，即起至7月15日推出Hi café「買1送1」活動，醇脆黑糖拿鐵(售價65元)、巧克力歐雷(售價50元)、摩卡咖啡(售價70元)、炭焙鐵觀音拿鐵(售價65元)等多款人氣飲品全數有優惠，還有冰涼純茶可以選擇，特大四季春茶(售價45元)、特大紅玉紅茶(售價45元)，也享有任選買1送1。

▲▼0707超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富考試應援優惠。（圖／業者提供）

7-ELEVEN珍珠奶茶買2送2

7-ELEVEN今天起至9日「OPENPOINT行動隨時取」推出「一起品茶趣 擴大犒賞日」活動，包括咖啡珍珠歐蕾/珍珠焙火烏龍任選買2送2，優惠價150元（2萬組）；珍珠奶茶買2送2，優惠價120元（2萬組）；青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶4杯組優惠價160元（3萬組）；香鑽水果茶4杯組優惠價190元（3萬組）；琥珀小葉紅茶/梔子花青茶任選買10送10，優惠價450元（5萬組）含不可思議茶BAR相同之品項兌換。

現萃茶、不可思議茶BAR僅能於限定門市兌領。行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPENPOINT APP說明。

▲▼0707超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN咖啡茶飲優惠。（圖／業者提供）

全家四季春青茶買2送1

全家便利商店明天起至10日「隨買跨店取」推出四季春青茶（40元）、柳橙香柚綠茶（65元）同價位買2送1，會員限購2組，兌換期限至10月31日，可兌換商品請參照Let's Tea官網。

▲▼0707超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家茶飲優惠。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
389 2 1797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／丹娜絲甩尾！　15縣市豪大雨特報
快訊／新北姊妹遭追砍命危　兇嫌姊夫逃往中南部
南鯤鯓「空拍畫面」震撼曝　在地人心痛
快訊／新北姊妹騎車遭追砍！　重傷搶救中
南鯤鯓雄偉牌樓全倒！　1根3千萬「損失難估」
快訊／丹娜絲強襲！車被強風吹翻　父女巡田1死2傷
台南製香廠成廢鐵　老闆淚：活那麼久第一次遇到
丹娜絲太狂！　整座繳費機「離家出走」
陣風飆16級！台南多處房屋被吹倒　居民夜宿區公所

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

拿鐵買1送1、冰可可55元！4大超商「咖啡茶飲優惠」一次看

【廣編】RMB01競速摩托　以「高級製錶巔峰標準鍛造」的賽道摩托車限量150台

全家Convenience WearＸFUJI ROCK音樂節登台　潮流搖滾穿上身

小暑節氣優惠來了！麥當勞大薯買1送1、摩斯推10元紅茶

7/20前知名大賣場限時優惠折260 ! 會員狂分享美國醫生推薦的頂級藻油　純淨、無腥味的Omega-3新選擇 !

全台13縣市、桃園4區明天停班停課　2大外送平台暫停外送服務

4大超商最新咖啡茶飲優惠　7-11第2杯10元、全家買6送6

5大速食店「國際炸雞日」優惠包　21風味館、三商炸雞買1送1

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

拿鐵買1送1、冰可可55元！4大超商「咖啡茶飲優惠」一次看

【廣編】RMB01競速摩托　以「高級製錶巔峰標準鍛造」的賽道摩托車限量150台

全家Convenience WearＸFUJI ROCK音樂節登台　潮流搖滾穿上身

小暑節氣優惠來了！麥當勞大薯買1送1、摩斯推10元紅茶

7/20前知名大賣場限時優惠折260 ! 會員狂分享美國醫生推薦的頂級藻油　純淨、無腥味的Omega-3新選擇 !

全台13縣市、桃園4區明天停班停課　2大外送平台暫停外送服務

4大超商最新咖啡茶飲優惠　7-11第2杯10元、全家買6送6

5大速食店「國際炸雞日」優惠包　21風味館、三商炸雞買1送1

丹娜絲掀大浪！屏東海上太陽能板平台全毀　海岸線一片黑畫面曝　

黑歷史曝！5死團購主用自己全家7口發誓　黃金投資糾紛狂挨告

換掉林志玲！內衣品牌找嫩妹代言　股價斷崖崩跌89%

麥當勞少女遭侵犯輕生再議！父緊握妻手哽咽受訪：看到一絲曙光

快訊／土城2姊妹騎車遭追砍命危！　兇嫌姊夫逃往中南部

孩子想追星就帶去！鄧超說到做到　一家4口「飛韓朝聖BLACKPINK」

快訊／印尼勒沃托比火山「大規模噴發」！　日氣象廳監測有無海嘯

快訊／15縣市豪大雨特報！丹娜絲甩尾　台北市列豪雨區

TOYOTA「全新油電Vios來了」8月發表！1.5升油電油耗有望30km/L

黃暐瀚分析各地未放颱風假原因　直言「蔣萬安做正確決定」

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

消費熱門新聞

中華電信超級生活節週週抽「全球機＋酒」回饋超狂

全台13縣市、桃園4區「暫停外送服務」

5大速食店國際炸雞日優惠包　

接訪實測這款平價咖啡超好喝

西北櫻桃「甜美外表」藏強硬實力！

拿鐵買1送1、冰可可55元！4大超商「咖啡茶飲優惠」一次看

2大速食品牌推小暑日優惠

4大超商最新咖啡茶飲優惠一次看

周末限定披薩優惠懶人包

拿坡里「買1送1」限時16天

摩斯漢堡暑假優惠一次看

2大外送平台暫停6縣市外送

會員狂分享美國醫生推薦的頂級藻油

全台第一家海尼根概念店落腳信義！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘偷吃清潔工：我濕了！　車震過程特斯拉全說

奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

快訊／丹娜絲06：00桃竹出海　估下午解陸警

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

丹娜絲直球對決！　今「雨最大」地區曝

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

丹娜絲明凌晨登陸　氣象署最新說明

蔣萬安臉書被灌爆！親曝正常上班上課原因

丹娜絲暴風圈再減弱　陸警範圍僅剩北北基桃等8縣市

若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效

丹娜絲襲台「7/7颱風假懶人包」一次看

「蔣萬安沒放颱風假」遭綠營猛轟　游淑慧：建議改由內政部決定

丹娜絲猛襲南台灣！「南鯤鯓代天府」牌樓整排全塌了

鳳梨颱風夜「嘉義家全破了」！住家慘況曝光

61歲男腎臟移植後「體內竟長滿寄生蟲」！

更多

最夯影音

更多

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面