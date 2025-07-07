快訊／麥當勞少女控主管性侵再議成功　士檢「新證據」傳母出庭

▲麥當勞少女遭控性侵輕生案，士檢今年4月不起訴，少女母親（圖）聲請再議成功，今續查開庭。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名17歲少女生前控訴任職麥當勞期間，遭男主管多次性侵與猥褻，進而罹患憂鬱症、最終走上絕路，母親悲痛提告，卻於今年4月遭士林地檢署以罪證不足不起訴。案經家屬聲請再議後，高等檢察署於5月認定一審偵查不完備，發回士檢續查。士林地檢署今（7日）針對新證據進行第二次開庭，並傳喚死者母親到庭。

本案起於2022年8月，少女至北市士林區一間麥當勞分店應徵打工，隔年3月向警方報案，指控李姓主管自2023年1月起，在工作場合及其住家附近巷弄，對她進行6次性侵與猥褻，包括強行闖入更衣室、觸摸胸部、手指性侵、監視器死角拉扯、脅迫親吻與露出生殖器等不當行為。

▼少女母親在家人陪同下，上午9時左右已抵地檢署。（圖／記者黃宥寧攝）

少女在報案後心理狀況持續惡化，於2024年11月7日輕生身亡。母親悲痛萬分，於同年12月在社群平台Threads發文控訴：「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達一年被麥X勞的前主管以排班權利對她性侵。」

李男到案後全盤否認性侵指控，僅承認雙方曾有身體接觸，強調「是你情我願」，其中兩次甚至否認有任何互動。士檢雖曾傳喚少女母親及2名前後任男友作證，然認定相關證詞皆屬「告訴人單一指訴」，缺乏其他客觀證據佐證，因此在今年4月7日以罪證不足為由，處分不起訴。

死者母親不服，委任律師向高檢署聲請再議。高檢審查後認定，士檢偵查過程未臻完備，於5月9日將案件發回續查。據悉，告訴方提供新證據後，士檢重新排定偵訊程序，今上午將傳喚死者母親出庭，並預計於庭後11點30分左右接受媒體訪問。