丹娜絲恐成「韋恩第二」！專家警告皮要繃緊：中部年輕仔沒看過浩劫

▲第4號颱風「丹娜絲」上午增強為中度颱風。（圖／翻攝自臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

圖文／CTWANT

第4號颱風「丹娜絲」已於今（6）日上午11時增強為中度颱風，暴風圈亦略為擴大，將逐漸加速從臺灣海峽北上，颱風中心從澎湖及臺灣本島間通過的機率高，也有機會登陸，下半天風雨將明顯增大。專家示警，丹娜絲預計將沿台灣海峽北上，因少了中央山脈這層天然屏障，風雨不容小覷，恐成「韋恩颱風第二」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，丹娜絲持續增強，已成為中度颱風，路徑又稍稍往台灣陸地修正，預估今天夜晚至明天（7日）凌晨間，將穿越澎湖至嘉義間的黑水溝海域，接著緊貼著台灣西部沿海北上，也不排除在苗栗～嘉義間登陸。

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▲第4號颱風「丹娜絲」路徑持續東修。（圖／翻攝自臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

專家指出，丹娜絲的走法極為罕見，因為少了中央山脈的破壞，將大幅加劇對西半部地區與澎湖的風雨威脅。此外，從衛星雲圖可以看到，丹娜絲颱風眼逐漸清晰，這是颱風還在繼續增強的特徵，按現在的預報，颱風會以生命最巔峰的姿態橫掃西半部。

粉專提到，上一個用中颱等級直攻西部陸地的颱風，就是大名鼎鼎的韋恩颱風，「這個近40年前直撲中部的名颱，直到現在都還是中部各氣象站的風力紀錄霸榜者，那如果丹娜絲真的就貼著西部近海走，深夜之後就要很小心了，風吹草動，都如暴風浩劫，也許會是很多中部年輕仔沒看過的景象。」

▲「丹娜絲」颱風強度持續發展，可以看出颱風眼已逐漸成形。（圖／翻攝自臉書／鄭明典）

專家說，按照最新預報，因為颱風中心實在比前幾天預期貼近太多，明晨丹娜絲走到北部後，北台灣風雨也會比原先預期大一點點，剛好會落在上班時間，「皮真的要繃緊了」。另外，前氣象局長鄭明典也分享最新衛星原圖，目前丹娜絲的螺旋雲帶向內捲，但尚未完全環繞起來，這是發展中或組織中的「眼牆雲系」。

鄭明典進一步解釋，眼牆雲系環繞的角度範圍是度量颱風強度的指標，目前丹娜絲眼牆雲系的環繞範圍已經超過180度，通常可以判定颱風強度接近輕颱上限或中颱下限，「當眼牆雲系前後對接，縱使尚未完全均勻環繞，通常就會定在中度颱風範圍了。眼牆雲系的降雨效率很高，要注意眼牆雲系碰觸地形的時間和地點。」

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