　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金曲獎表演沒看提詞機！蕭煌奇「超酷回應」12萬人讚爆

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲蕭煌奇個性親民。（圖／翻攝自Threads／rickyhsiaoofficial，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

歌手蕭煌奇個性親民、幽默，時常在社群平台和粉絲互動。他在6月28日金曲獎上，一連唱了五首歌，讓大票網友狂讚好聽。後來就有網友開玩笑說，蕭煌奇都不用看提詞機，結果本人就幽默回應，「像我這種目中無人的歌手根本不需要提詞機！」

蕭煌奇在金曲獎上，唱了〈夢田〉、〈我的未來不是夢〉、〈天空不要為我掉眼淚〉、〈奉獻〉、〈和天一樣高〉5首歌，讓大票粉絲狂讚唱功強、很好聽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

之後就有網友開玩笑說，蕭煌奇表演時都不用看提詞機。結果蕭煌奇就回應，「像我這種目中無人的歌手根本不需要提詞機，每首歌的歌詞都已經在我心中了，這是一個專業歌手的基本配備，哉某（知道嗎）？」而該則留言，也吸引12萬人按讚。

除此之外，在金曲獎之前，蕭煌奇也有在Threads上發文表示，「金曲獎我一定會上台，大家注意看我帥不帥？」結果就有人留言「別緊張！眼睛一閉就過去了，沒事的」、「老師，不要害怕，把下面的觀眾當作南瓜頭」。

在 Threads 查看

當時蕭煌奇也是幽默回應，「你阿呆，最不會緊張的應該就是我，忘了我目中無人嗎？」他還說，「其實我也不曉得我在哪裡，哈哈哈哈哈哈哈，台下有人嗎？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 2 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬斯克成立「美國黨」投入選戰！　驚人支持度曝光
快訊／18縣市強風特報　6地11級陣風吹到明晨
1家5口亡疑遭設局1年！　「肥羊群組」曝
獨／贏太多錢！女被囚　男遭電擊痛毆
快訊／蘭嶼宣布！　今下午1點起停班課
快訊／丹娜絲增強為中颱！　陸警範圍擴及20縣市
LIVE／丹娜絲沿台灣海峽北上侵襲　氣象署最新說明
快訊／雨區擴大！20縣市豪大雨特報　大雷雨轟兩地1小時

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／18縣市強風特報　氣象署：6地區11級陣風吹到明晨

中國片面宣布啟用W121航路　民航局：要求儘速展開溝通

金曲獎表演沒看提詞機！蕭煌奇「超酷回應」12萬人讚爆

快訊／丹娜絲持續增強！　蘭嶼「今下午1點起」停班課

丹娜絲增強為中度颱風　陸上警戒範圍擴及20縣市

新加坡徵台灣醫師「月薪18萬」超心動！條件曝光　醫揭現實面

快訊／雨區擴大！20縣市豪大雨特報　大雷雨轟兩地1小時

LIVE／丹娜絲沿台灣海峽北上侵襲　氣象署最新說明

快訊／丹娜絲來襲！雲林縣政府宣布「下午6時起」停止上班課

宜蘭童玩節30週年開幕吸引2萬人　「史努比鴨」打卡地標吸睛

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

遇到前男友會心軟嗎？絕對不會。

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【台中又淹了】豪雨狂炸！IKEA旁馬路成河流

【逆向狂飆！】機車男上國3逆行19公里！　警全線封閉攔人開罰3萬6

炎亞綸《炎上》遭虧「扮直男10年」　聽到「未成年哏」直接爆粗口XD

快訊／18縣市強風特報　氣象署：6地區11級陣風吹到明晨

中國片面宣布啟用W121航路　民航局：要求儘速展開溝通

金曲獎表演沒看提詞機！蕭煌奇「超酷回應」12萬人讚爆

快訊／丹娜絲持續增強！　蘭嶼「今下午1點起」停班課

丹娜絲增強為中度颱風　陸上警戒範圍擴及20縣市

新加坡徵台灣醫師「月薪18萬」超心動！條件曝光　醫揭現實面

快訊／雨區擴大！20縣市豪大雨特報　大雷雨轟兩地1小時

LIVE／丹娜絲沿台灣海峽北上侵襲　氣象署最新說明

快訊／丹娜絲來襲！雲林縣政府宣布「下午6時起」停止上班課

宜蘭童玩節30週年開幕吸引2萬人　「史努比鴨」打卡地標吸睛

桃園男不滿投資失利　駕車衝撞合夥人社區大門！警依3罪函送

丹娜絲逼近　南投公告山區、河川水域、土石流潛勢溪流管制區域

加拿大羽球公開賽捷報　台灣男雙確定「金包銀」包辦冠亞軍

2025韓國藥局、OLIVE YOUNG必買「PDRN保養」推薦　火紅抗老一抹透亮飽水

快訊／18縣市強風特報　氣象署：6地區11級陣風吹到明晨

川普關稅緩衝期剩3天！南韓「派2名高官」赴美談判　曝已到重要階段

24立委罷免案7/26投票　侯友宜坦言：新北還少2000名選務人員

丹娜絲釀災情！蘭嶼漁人部落至蘭恩路斷　土石流不斷湧入

陸啟用M503航線W121銜接　陸委會要求儘速協商

中國片面宣布啟用W121航路　民航局：要求儘速展開溝通

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

生活熱門新聞

快訊／明午前16縣市達停課標準　全台風雨預測出爐

丹娜絲逼近！7/6全台停班課一覽

快訊／陸警擴大至18縣市　新北桃園入列

小鋼炮丹娜絲可能變中颱　路徑微調「若登陸這區超罕見」

丹娜絲再增強恐升中颱！最新路徑曝

丹娜絲颱風路徑曝！一圖看風雨最劇烈時段

丹娜絲「歷史罕見走法」　粉專示警：西部影響劇烈

丹娜絲7/6停班課一覽！6縣市今颱風假

快訊／丹娜絲長大！　陸警擴15縣市

丹娜絲增強為中度颱風　陸上警戒範圍擴及20縣市

丹娜絲鬼轉削邊北上！2天雷雨彈猛砸3地

丹娜絲今加速可能登陸　警報將擴全台

男被宣判罹腸癌「腫瘤塞住」只問醫：能出院？我要去上班

「養老乃瀧」為何倒光光？　2原因釀悲劇

更多熱門

相關新聞

直擊／阿信下台點歌「抓到歌王坐觀眾席」！

直擊／阿信下台點歌「抓到歌王坐觀眾席」！

天團五月天今（4日）在台北大巨蛋開唱，除了請來同門的夯團告五人擔任嘉賓，在點歌環節時，阿信更驚喜找到低調坐在觀眾席的金曲歌王蕭煌奇，讓全場4萬名觀眾幾乎嗨到要暴動，蕭煌奇更幽默地說：「我看不到你，你也看不到我，我是你的司機蕭煌奇。」

2025金曲歌單推薦！

2025金曲歌單推薦！

金曲36最佳MV獎入圍作品評析

金曲36最佳MV獎入圍作品評析

3年前「金曲魔咒」應驗！只有她沒得獎

3年前「金曲魔咒」應驗！只有她沒得獎

陳忻玥金曲戰袍「被藍心湄嫌普通」　高EQ回應了！

陳忻玥金曲戰袍「被藍心湄嫌普通」　高EQ回應了！

關鍵字：

蕭煌奇金曲獎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明午前16縣市達停課標準　全台風雨預測出爐

27童睡夢中被沖走　床墊四散炸爛泥

丹娜絲逼近！7/6全台停班課一覽

快訊／陸警擴大至18縣市　新北桃園入列

豐原5口命案！害命團購主訊後15萬交保

小三激戰人夫喊「頂到子宮、被塞很滿」　正宮氣瘋

小鋼炮丹娜絲可能變中颱　路徑微調「若登陸這區超罕見」

丹娜絲再增強恐升中颱！最新路徑曝

丹娜絲颱風路徑曝！一圖看風雨最劇烈時段

曾志偉與女星合照姿勢惹議

丹娜絲「歷史罕見走法」　粉專示警：西部影響劇烈

5死命案王姊求救訊息曝　被追債仍護爸媽

丹娜絲7/6停班課一覽！6縣市今颱風假

即／5口命案「害命團購主」曝光！

快訊／丹娜絲長大！　陸警擴15縣市

更多

最夯影音

更多

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面