金曲獎表演沒看提詞機！蕭煌奇「超酷回應」12萬人讚爆

▲蕭煌奇個性親民。（圖／翻攝自Threads／rickyhsiaoofficial，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

歌手蕭煌奇個性親民、幽默，時常在社群平台和粉絲互動。他在6月28日金曲獎上，一連唱了五首歌，讓大票網友狂讚好聽。後來就有網友開玩笑說，蕭煌奇都不用看提詞機，結果本人就幽默回應，「像我這種目中無人的歌手根本不需要提詞機！」

蕭煌奇在金曲獎上，唱了〈夢田〉、〈我的未來不是夢〉、〈天空不要為我掉眼淚〉、〈奉獻〉、〈和天一樣高〉5首歌，讓大票粉絲狂讚唱功強、很好聽。

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之後就有網友開玩笑說，蕭煌奇表演時都不用看提詞機。結果蕭煌奇就回應，「像我這種目中無人的歌手根本不需要提詞機，每首歌的歌詞都已經在我心中了，這是一個專業歌手的基本配備，哉某（知道嗎）？」而該則留言，也吸引12萬人按讚。

除此之外，在金曲獎之前，蕭煌奇也有在Threads上發文表示，「金曲獎我一定會上台，大家注意看我帥不帥？」結果就有人留言「別緊張！眼睛一閉就過去了，沒事的」、「老師，不要害怕，把下面的觀眾當作南瓜頭」。

當時蕭煌奇也是幽默回應，「你阿呆，最不會緊張的應該就是我，忘了我目中無人嗎？」他還說，「其實我也不曉得我在哪裡，哈哈哈哈哈哈哈，台下有人嗎？」