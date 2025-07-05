颱風進逼菜價飆「創半個月新高」　小白菜漲7成

▲受颱風進逼預期心理影響，菜價創下半個月新高。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

中央氣象署在今（5日）上午發布「丹娜絲」颱風海上警報。儘管今天蔬果進貨量都比昨天多，但受到預期心理影響，今天各菜種價格漲多跌少，每公斤平均批發價32.80創半個月新高。其中小白菜每公斤上漲13元，漲幅超過7成，花胡瓜上漲10元，漲幅也超過3成。

輕颱「丹娜絲」海上警報今天上午發布，根據氣象署預報路徑，丹娜絲將沿著台灣海峽北上，由於西部是台灣果菜重要生產地，農糧署已緊急呼籲農友，密切注意颱風動態，做好農作物災害防範措施，現值收穫期的蔬菜應儘速採收，以減少損失，請農民團體協助農民將增加採收蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出，調節市場需求。

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根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜到貨量1268公噸，比昨天增加68公噸，每公斤平均批發價32.80元，來到半個月來的新高價。其中小白菜每公斤從昨天17元，今天來到30元，上漲13元，漲幅超過7成，花胡瓜則從31元漲到41元，上漲10元，漲幅也超過3成。另外，包括甘藍上漲6元、大白菜上漲4元。

農糧署表示，今天市況因逢周末，進場承銷人明顯略增，加上丹娜絲颱風形成後，對全台造成直接影響，雖然今天蔬菜到貨量增加，但受到預期心理影響，承銷人購買意願活絡，買氣強勁，交易市況熱絡，導致各菜種價格漲多跌少。