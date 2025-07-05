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社會 社會焦點 保障人權

竹東警上班時間到護膚店按摩　被自己人臨檢盤查

記者黃翊婷／綜合報導

新竹縣警局日前才傳出有派出所所長疑似涉貪，沒想到竹東警分局又被爆出有一名已婚警員，趁著上班時間前往護膚店按摩，結果被自己人臨檢盤查。對此，竹東警分局表示，一切將依規查處，若調查屬實，將從重議處，予以記過以上處分並調職列入重點考核人員，同時也會追究主管監督不周的責任，絕不寬待。

新竹縣竹東警分局警紀事件連環爆。（圖／翻攝自Google地圖）

▲竹東警分局近期被爆出發生警紀事件。圖為竹東警分局。（圖／翻攝自Google地圖）

新竹縣竹東警分局轄內某派出所，日前才爆出有一名所長疑似收受環保業者數萬元費用。該名所長經檢方傳喚後已被請回，分局也將他調離現職，同時主動通報檢方深入追查。

沒想到竹東警分局近日又有基層爆料指稱，一名已婚警員利用上班時間前往被警方列管的護膚店按摩，結果遇上自己人臨檢，由於當時現場警員不認識他，所以在盤查身分時沒有發現他是警職身分，直到後來警政署回溯偵查資料，這件事情才被揭發。

對於2周之內連續發生警紀事件，竹東警分局表示，關於警員涉足不當場所一事，經督察科查處，初步調查發現該警員在上班時間、午休時間涉足不當場所，並遭到臨檢盤查，經業務稽核有相關紀錄，此案將依規查處，若調查屬實，將從重議處，予以記過以上處分並調職列入重點考核人員，同時也會追究主管監督不周的責任，絕不寬待。

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