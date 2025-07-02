電費漲價「普發1萬用多久？」沈政男算出來了 　6字開酸賴清德

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台電先前向外揭露，今年1-4月虧損315億元、帳上累積虧損4545億元、負債比93.9%。總統賴清德1日指出，如果不補助台電1000億，台電就會漲價，對於在野黨提出全民普發1萬元現金，他認為「漲價的話，我不曉得1萬塊錢你們會用多久？」不過，精神科名醫沈政男直呼，若一家四口普發現金4萬元，「可繳全額電費四年，到你下台都夠！」

總統賴清德1日發表「團結國家十講」的第四講，主題聚焦在「國防」。其中，針對補助台電的議題，他說明，是因為在COVID-19的期間油價上漲，政府要求不能上漲，因為上漲會帶動物價，但現在COVID-19已經過去，在那段時間虧損的應該要補給人家，「所以不補助台電1000億，他就會漲價」。

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對於在野黨提出全民普發1萬元現金，他表示，如果每人都1萬塊錢，總共要花2300億，2300億只是每一個人花1萬塊；他認為，如果不補助台電1000億，台電就會漲價，「漲價的話，我不曉得1萬塊錢你們會用多久？」

見狀，沈政男就在臉書表示「台中小沈算給你看」，政府若普發一萬元，一家四口就是四萬元。以家戶平均電費來看，夏季約1000元，非夏季600元，平均每月800元，等於這筆錢可繳「500個月」的電費，足足「40年」，即使用來支付全額電費也能撐四年。「到你下台都夠！」

貼文引發討論，「補貼台電就是無底洞，還不如普發現金」、「普發一萬等人下台，讚！」「小家庭坪數25，電費每個月約1000，夠四年」、「我不反對任何惠民政策，包括普發1萬元。但請精算哪種才是真正錢花在刀口上，得到最大利益！」「發一萬！謝謝！」「補助1000億，台電可以用多久？」