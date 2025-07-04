雪隧慢速車5個月取締104輛　低於速限最高罰6千元

▲暑假往東部旅遊車潮將大量湧入國道5號。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者周湘芸／台北報導

暑假即將到來，往東部旅遊車潮將大量湧入國道5號，如有車輛慢速行駛，將導致車流壅塞。根據高速公路局統計，今年1至5月在雪山隧道遭科技執法取締慢速有104件。高公局表示，在國道不壅塞情形下，若車速低於70公里最低速限，將可依「道路交通管理處罰條例」第33條處3000至6000元罰鍰。

根據高公局統計，2018年至去年在雪山隧道遭科技執法取締慢速件數依序有1235、313、258、1466、1064、196、606件，今年1至5月也有104件。至於超速件數則依序有15680、8947、6876、5914、2239、1861、2287件，今年1至5月也有703件。

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高公局表示，為提醒用路人適當加速跟上前車，國道5號北向雪山隧道路段設有慢速車示警系統，藉由路側資訊可變標誌（CMS）顯示慢速車局部車號及車速，提醒行駛速度低於70公里最低速限且與前車間距超過100公尺的小客車（大客車為超過150公尺）駕駛人加速行駛。

高公局也說，國5雪山隧道北向內外車道共6處設置慢速車示警系統，去年共發出19.4萬次慢速提醒，占雪山隧道北向全年車流量1,092萬輛次的1.8%。而在去年暑假期間，共發出4萬次慢速提醒，占該期間雪山隧道北向通過車流量189萬輛的2.1%，顯示暑假期間雪隧慢速車比例較當年度平均值高。

高公局指出，慢速車示警系統雖僅作為行車提醒，但國道公路警察局於雪山隧道南、北向共設有16處科技執法設備，針對慢速車、超速、惡意逼車及違規變換車道等行為進行取締。在國道不壅塞情形下，若車速低於最低速限，將可依「道路交通管理處罰條例」第33條處3000至6000元罰鍰。

▲國5雪山隧道北向內外車道共6處設置慢速車示警系統。（圖／高公局）