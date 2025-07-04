辣妹詐團女首腦騙走3美男1.5億！　還盜「車模界林志玲」身分開戶

▲辣妹詐團女首腦盜用2名女子的護照在美國開戶洗錢。（資料圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中地檢署日前偵破一起詐騙案！一名36歲廖姓詐團女首腦，在美國開設人頭公司帳戶，對被害人實施感情詐騙，不法所得高達532萬美金（約台幣1億5351萬），趁著廖女返台時逮人，檢方進一步發現，廖女是用另外2名女子的護照開戶當人頭戶，其中一人竟是日前因施打牛奶針死亡的「車模界林志玲」蔡語芯。

美方日前發現，有台灣民眾在美國開設人頭公司帳戶，隨後與檢方合作，查出廖女是背後首腦，她指揮旗下黃姓車手頭，由黃男負責指揮在美肖姓、孫姓成員，向3名被害人施以感情詐騙，也就是在美國俗稱的「殺豬盤」pig butchering scam或是「浪漫騙局」romance scam。

▲「車模界林志玲」蔡語芯打牛奶針亡。（圖／翻攝蔡語芯臉書）

而身材姣好、容貌艷麗的廖女假冒2名不知情女子的護照，在美國開設多個金融帳戶，再指揮成員以小額投資取信，等待3名被害人落入圈套後，再誘使對方投入大量資金，由肖姓、孫姓成員面交領取，或是直接匯入廖女冒用他人身分開的帳戶內，不法所得高達532萬美金（約台幣1億5351萬）。

廖女得逞後，將不法所得存入不知情之母親名下帳戶，購買RM粉鑽錶、鑽石、虛擬貨幣等，並且購買Lexus RX350h 名車供不知情之廖父使用。

檢方今年1月份趁著廖女返台過農曆年節時，在機場將人拘提到案，並且訊後聲押禁見，在廖女身上查扣涉案不法所得（法拍標出金額為3900萬元的RM粉鑽錶等物），另有4顆比特幣等加密貨幣。另外，檢方也查出，遭廖女冒用護照開戶的其中一名被害人竟是日前施打牛奶針死亡的「車模界林志玲」蔡語芯。