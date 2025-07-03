爺殺孫悲情內幕曝！父生病托阿公阿嬤照顧　男嬰2個月後遭溺殺

▲台中市豐原區接連發生兩起人倫悲劇，其中，住在西安街的老翁疑似親手淹死自己的孫子後墜樓亡。（圖／記者鄧木卿攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市豐原區再傳爺殺孫後輕生的人倫悲劇，西安街一名11月大的男嬰被阿公淹死浴盆，阿公事後墜樓當場身亡。據悉，男嬰爸爸因病所苦，所以今年5月將男嬰托給同住的老父照顧，不料才2個月就傳出憾事，阿嬤上午出門返家後，發現丈夫倒在家門口、地面滿是血，還有員警在場，之後進家門又看到寶貝孫子死在浴盆，震驚不已。

據查，男嬰阿公曾任國立大學講師，已退休多年，與妻子、兒子及孫子同住，媳婦未同住；男嬰的父親疑長期精神狀況不佳，阿公和阿嬤除了要照顧爸爸，也是孫子的主要照顧者，先前曾因教養問題發生爭執，疑因此長久下來身心俱疲。

台中市長盧秀燕獲知後立即要求市府團隊啟動關懷機制，並責成社政單位提供全力協助。副市長鄭照新今天也與民政局長吳世瑋、豐原區長洪峰明等人前往慰問家屬並致贈慰問金，將全力協助後續治喪事宜，陪伴家屬度過難關。

民政局長吳世瑋說明，根據警方與現場初步了解，墜樓老翁年約74歲，警方後續於同址住家內發現一名11個月大男嬰溺斃死亡，事發原因尚待警方釐清，民政局將全力提供家屬協助。

社會局也說，家防中心獲報後，立即派遣社工前往關懷慰問了解家屬需求，並協助喪葬等後續事宜。經查，該家庭過去沒有通報與服務紀錄，5月份之後，男嬰的爸爸因身體不適委託男嬰的祖父母照顧孩子，案情與祖孫確切死因尚待檢警調查釐清，家防中心將配合偵辦。