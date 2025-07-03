飛韓國出事了！妹子「行李箱放2物」遭海關上鎖：一抵達就出包

▲原PO與男友飛往韓國慶生，沒想到一落地2個人的行李箱立刻被海關上鎖。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

韓國慶生之旅出意外！一名女網友分享，日前她與男友打算在國外過生日，於是便飛往南韓旅遊，怎料一落地行李箱立刻被海關上鎖，原因曝光後，網友紛紛直呼「怪不得被查！」

原PO昨（2）日在Threads分享，表示今年5月她與男友飛往韓國慶生，怎料才剛抵達首爾仁川機場，竟驚見2人的行李箱都被當地海關鎖上黃色感應鎖，原來是因夾鏈袋分裝的「150顆腸胃藥」及多包「慶生用蠟燭」引起關注。

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原PO透露，她當下根本不知道自己犯了什麼錯，只好趕緊找海關人員並透過翻譯軟體詢問，所幸最後順利解決，「好險韓國海關非常友善！這次學到教訓，也分享給大家！」

貼文曝光後，網友紛紛留言建議，「出國建議瓶裝藥裝著帶出國，不要用夾鏈袋裝」、「帶藥出國，最好連藥單，藥包都帶著走」、「沒包裝的藥品保健品或是粉末最好別帶，一定要原包裝，不然被誤認是什麼毒品很麻煩」、「蠟燭可以去韓國大創買就好啊，方便又便宜」、「不要分裝最保險。」

不過也有網友認為，「帶這麼多怪不得被查」、「弄得像毒品一樣，不鎖你鎖誰」、「海關好像以為妳是要去開毒趴。」

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