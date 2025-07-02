徐巧芯稱國防預算刪減近年最少　許淑華3點打臉：藍白癱瘓國軍

▲民進黨北市議員許淑華。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

總統賴清德1日發表團結國家第四講，批評在野黨刪除凍結國防預算。國民黨立委徐巧芯第一時間反擊，稱2025年國防預算4760億元是歷年來最高，刪減比例只有1.06％是近年最少。不過，民進黨北市議員許淑華痛批，藍白立委聯手刪除高達84億元，「徐巧芯今天還在洗白自己刪國防預算的惡行！」

徐巧芯2日表示，嘉義的無人園區早在6月25日解凍，而「獵鴞專案」部分，當時台灣向美軍事採購無人機，原初估60億元，後美方報價115億元，立院也通過這筆經費，最後，美方檢討認為只需55億元，「對於這多出來的60億元，當然要刪除啊！才好再去做其他需要的軍購。」

徐巧芯指出，刪除的45.7億佔委員會刪除的97%，最後一票由民進黨王定宇召集委員投下，就算加上統刪總共84億，扣掉實際上本來並未減少採買的無人機，2025年國防預算不僅是歷年編最高，刪減比例更只有1.06％，近年最少！在野黨並沒有不支持國防。

對此，許淑華批評，藍白聯手刪除國防預算，最後三讀通過的真正數字是84億4734萬9000元，包括外交國防委員會48億1527萬、黨團協商600萬、院會通刪案36億2607萬9000元，創下歷史新高，「徐巧芯卻玩文字遊戲，故意強調當初還在委員會階段時的數字！」

▲許淑華指出，徐巧芯玩文字遊戲，故意強調當初還在委員會階段時的數字。（圖／記者湯興漢攝）

許淑華指出，徐巧芯說嘉義無人機園區開發預算早就解凍，但明明上週6月25日才解凍，本該去年度審議、今年全力發展的無人機產業預算，硬是被徐巧芯一路拖到今年6月底才終於解凍，「敢說該計畫沒有受到延宕或負面影響嗎？就算完成解凍，憑什麼人民就不能批評了？」

許淑華表示，國防部一度被藍白立委聯手凍結近900億預算，不准動支，這就是客觀事實。現在藍白一直說已解凍，沒有刪，但無論如何，提出這樣的提案，就是不應該的行為，「即便現在陸續完成解凍又怎樣？國防部這些計畫已經被藍白癱瘓大半年了。這才不叫做審查監督，而是癱瘓國軍！」

許淑華說，徐巧芯是害怕公民社會的罷免浪潮，才急忙改口同意解凍。還想假裝這些事情沒有發生過。既然徐巧芯不准我們討論，那我們更該大聲，「民主的聲音、台灣公民的聲音，一定會比這些親共立委還要大聲。7月26日一起出門投下同意罷免！一起守護台灣！」