　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯稱國防預算刪減近年最少　許淑華3點打臉：藍白癱瘓國軍

▲▼許淑華競選總部成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨北市議員許淑華。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

總統賴清德1日發表團結國家第四講，批評在野黨刪除凍結國防預算。國民黨立委徐巧芯第一時間反擊，稱2025年國防預算4760億元是歷年來最高，刪減比例只有1.06％是近年最少。不過，民進黨北市議員許淑華痛批，藍白立委聯手刪除高達84億元，「徐巧芯今天還在洗白自己刪國防預算的惡行！」

徐巧芯2日表示，嘉義的無人園區早在6月25日解凍，而「獵鴞專案」部分，當時台灣向美軍事採購無人機，原初估60億元，後美方報價115億元，立院也通過這筆經費，最後，美方檢討認為只需55億元，「對於這多出來的60億元，當然要刪除啊！才好再去做其他需要的軍購。」

徐巧芯指出，刪除的45.7億佔委員會刪除的97%，最後一票由民進黨王定宇召集委員投下，就算加上統刪總共84億，扣掉實際上本來並未減少採買的無人機，2025年國防預算不僅是歷年編最高，刪減比例更只有1.06％，近年最少！在野黨並沒有不支持國防。

對此，許淑華批評，藍白聯手刪除國防預算，最後三讀通過的真正數字是84億4734萬9000元，包括外交國防委員會48億1527萬、黨團協商600萬、院會通刪案36億2607萬9000元，創下歷史新高，「徐巧芯卻玩文字遊戲，故意強調當初還在委員會階段時的數字！

▲▼前中廣董事長趙少康邀請前海軍艦長張競、前立委帥化民、前空軍副司令張炎廷、立委徐巧芯，就總統賴清德針對國防發表談話召開記者會點評。（圖／記者湯興漢攝）

▲許淑華指出，徐巧芯玩文字遊戲，故意強調當初還在委員會階段時的數字。（圖／記者湯興漢攝）

許淑華指出，徐巧芯說嘉義無人機園區開發預算早就解凍，但明明上週6月25日才解凍，本該去年度審議、今年全力發展的無人機產業預算，硬是被徐巧芯一路拖到今年6月底才終於解凍，「敢說該計畫沒有受到延宕或負面影響嗎？就算完成解凍，憑什麼人民就不能批評了？」

許淑華表示，國防部一度被藍白立委聯手凍結近900億預算，不准動支，這就是客觀事實。現在藍白一直說已解凍，沒有刪，但無論如何，提出這樣的提案，就是不應該的行為，「即便現在陸續完成解凍又怎樣？國防部這些計畫已經被藍白癱瘓大半年了。這才不叫做審查監督，而是癱瘓國軍！

許淑華說，徐巧芯是害怕公民社會的罷免浪潮，才急忙改口同意解凍。還想假裝這些事情沒有發生過。既然徐巧芯不准我們討論，那我們更該大聲，「民主的聲音、台灣公民的聲音，一定會比這些親共立委還要大聲。7月26日一起出門投下同意罷免！一起守護台灣！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 2 3780 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
餐飲集團發重訊　「旗下門市全面熄燈並資遣員工」
前台大醫性侵3女「出境跑了」　被通緝！
台中人妻偷吃猛男！傳訊求愛「還想被你X」
周杰倫「腳踩一物」合體周星馳　萬人暴動
AV女優突「PO染血照告別」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

谷立言、蕭美琴交換簽名棒球衣　喊「美台與民主隊友擊出全壘打」

徐巧芯稱國防預算刪減近年最少　許淑華3點打臉：藍白癱瘓國軍

陳佩琪悲嘆「該跳樓的是我」！名作家嗨喊拍手慶祝：不服來辯

不忍了！桃園罷團廣告濫用照片　萬美玲控告第4選區領銜人

罷團P圖指「罷免我就是抵抗中國」　藍委萬美玲怒蒐證提告

藍稱才刪46億國防預算　國軍：刪凍20.6％佔比最高！還有36億沒核算

用AI變造魯明哲聲音宣傳大罷免　罷團成員遭函送桃檢偵辦

政戰局長拜會內政部替代役訓練中心　盼擴大推動全民防衛理念

藍委要求國軍海馬斯火箭、涼山特勤支援公所活動　基層官兵大反彈

小草脫口「義無反顧投誠解放軍」慘了！　他要檢舉七年以上重罪

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

【酸到爆】館長自強隧道拍《大展鴻圖》！放話「青鳥吃X吧」

【心都碎了】赴派出所作筆錄 彭振聲兒子：已經一滴淚都掉不出來

開庭前接「至親噩耗」！彭振聲情緒崩潰：檢察官要我的命

【滑走撞牆】彰化無人轎車滑進地下室衝百米撞牆　車主追到崩潰喊：完蛋了！

【悲痛發言】嘆司法正義竟要靠人命換！陳佩琪突喊「該跳的是我」

谷立言、蕭美琴交換簽名棒球衣　喊「美台與民主隊友擊出全壘打」

徐巧芯稱國防預算刪減近年最少　許淑華3點打臉：藍白癱瘓國軍

陳佩琪悲嘆「該跳樓的是我」！名作家嗨喊拍手慶祝：不服來辯

不忍了！桃園罷團廣告濫用照片　萬美玲控告第4選區領銜人

罷團P圖指「罷免我就是抵抗中國」　藍委萬美玲怒蒐證提告

藍稱才刪46億國防預算　國軍：刪凍20.6％佔比最高！還有36億沒核算

用AI變造魯明哲聲音宣傳大罷免　罷團成員遭函送桃檢偵辦

政戰局長拜會內政部替代役訓練中心　盼擴大推動全民防衛理念

藍委要求國軍海馬斯火箭、涼山特勤支援公所活動　基層官兵大反彈

小草脫口「義無反顧投誠解放軍」慘了！　他要檢舉七年以上重罪

肖戰前團員遭爆「戀愛8個月劈腿多女」　舊愛狂酸：適合去當HR

安芝儇解放比基尼！　「炸出傲人上胸」震撼3.4萬人

又有餐飲集團撐不下去！宏易發重訊「旗下門市全熄燈並資遣員工」

獨家／陳乃榮、賴琳恩長跑15年…女兒1歲多了　首揭領養過程超心疼

房間裡出現充滿回憶的東西！探究你喜歡的是哪種戀人類型

前台大醫迷姦3女「出境跑了」　台北地院裁定沒收保證金並通緝

台中人妻偷吃猛男！傳訊求愛「還想要」　鹹濕訊息被挖出

不知朴智修打過WNBA　女魔獸蕭豫玟盼學對方傳球視野

谷立言、蕭美琴交換簽名棒球衣　喊「美台與民主隊友擊出全壘打」

台東包手男拒檢衝撞員警　遭連開3槍「狂逃50公里」栽了

瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜

政治熱門新聞

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

小草脫口「義無反顧投誠解放軍」慘了！　他要檢舉七年以上重罪

藍委要求國軍海馬斯火箭、涼山特勤支援公所活動　基層官兵大反彈

國安局公布5款APP高資安風險！　蒐集個資、臉部資訊、回傳數據

小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡

民眾黨聲援彭振聲　簡舒培批吃人血饅頭：當初把錯全往彭身上推

曝彭振聲夫妻恩愛往事　高嘉瑜：司法拖這麼久對家屬是很大的傷害

罷團全台遶境　賴清德下動員令：全體黨公職配合民團給予最大協助

為何馬文君游顥罷免案8/23投票？　原因曝光

許甫駁民眾黨、陳佩琪甩鍋　揭彭振聲氣憤檢方「用這件事」羈押

賴控刪45億國防預算　徐巧芯：王定宇也贊成

賴清德：藍白刪84億、凍899億國防預算　國際誤解台灣沒自衛決心

正式參戰！黃國昌宣布民眾黨公職奧援反罷　支持者726投下不同意

更多熱門

相關新聞

一萬元買菜就花光？　徐巧芯酸賴清德吃山珍海味

一萬元買菜就花光？　徐巧芯酸賴清德吃山珍海味

總統賴清德昨日進行「團結國家十講」第四講，提到國民黨現在又要普發1萬元，如果每人發1萬元，總共要花2300億，但應該選擇補貼台電1千億，避免讓電價漲價；賴清德還問現場，大家要選哪一個？國民黨立委徐巧芯今（2日）指出，賴清德在台上質疑一萬塊錢不知道可以用多久？台下僅有一名女性大聲附和，「買菜就用掉！」賴清德竟然還搭腔；她諷刺，到底是吃什麼山珍海味？吃一次一萬塊就沒了？

賴控刪45億國防預算　徐巧芯：王定宇也贊成

賴控刪45億國防預算　徐巧芯：王定宇也贊成

許淑華赴苗栗拱天宮參拜白沙屯媽祖答謝駐駕南投神恩

許淑華赴苗栗拱天宮參拜白沙屯媽祖答謝駐駕南投神恩

藍營酸「蕭美琴出訪遇襲」是配合大罷免　綠：喪失國會議員應有底線

藍營酸「蕭美琴出訪遇襲」是配合大罷免　綠：喪失國會議員應有底線

彭振聲妻身亡　徐巧芯嘆「我們的國家，什麼時候變成這樣？」

彭振聲妻身亡　徐巧芯嘆「我們的國家，什麼時候變成這樣？」

關鍵字：

徐巧芯許淑華

讀者迴響

熱門新聞

陳晨威新歡是「大6歲中信啦啦隊女神」

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

奈良美智看到了！截圖小S女兒Lily訪問「創作參考他」

南韓男團成員JAEHYUN病逝得年23歲

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因

樂天女神自稱單身爆秘戀　5年地下情男友身分曝光

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來

狂搖900次！日氣象廳示警恐有震度5強地震

物流司機抽菸釀禍！竹縣工業大樓燒掉2億

老闆突宣布「7月4日全體放假一天」　原因驚呆萬

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

彭振聲睡前「碎念幾句」　最後早餐成永別

跳樓機「波動正妹」找到了！　劇烈晃動片播2700萬次

男自述「沒有症狀」確診食道癌末期

更多

最夯影音

更多

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面