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哥娶東南亞妹先給100萬聘金　媽狂干涉爆家庭糾紛！妹妹超無奈

原PO表示，哥哥在國外工作跟東南亞妹結婚。（示意圖／Pexels）
▲原PO表示，哥哥在國外工作跟東南亞妹結婚。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名女網友說，哥哥在國外工作在東南亞認識女生，雙方準備結婚，但女方要100萬聘金，哥哥答應先給了，婚禮也辦女方那，這讓媽媽不爽，不停干涉又引起家庭糾紛，讓她不知該如何是好。

原PO在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》發文，「哥哥在國外工作，年收入不錯，在東南亞認識當地女子，情投意合，準備結婚，女方要求給約100萬聘金，儘管覺得壓力大，但為了老婆，哥哥也願意支付，全部是哥哥一人承擔，婚禮在女方國家舉行。」

原PO說，整個婚禮過程都是女方主辦，他們家沒出錢出力，婚禮其實很溫馨圓滿，但當媽媽知道要給高額聘金，很不爽女方，還一直追問女方親戚的紅包下落，認為應該給男方，「這個舉動讓哥哥十分不高興，但媽媽還是不停的打聽紅包的下落，她的行為引起家庭糾紛，讓大家不得安寧。」

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原PO指出，「母親一直認為女方居心叵測，希望我一直勸哥哥，她也很受傷，自己的小孩都不聽勸」，但哥哥是成年人，她沒有權利去干涉他的財產，「我到底要去管什麼？不知道要怎麼跟媽媽溝通，講沒兩句又大吵。」

原PO問，「怎麼用委婉的方式讓她放棄對哥哥金錢干涉，那個風險我懂，但那是哥哥的事啊，怎麼讓她不要管這麼多，又能委婉提醒兼顧手足之情？」

此文一出，不少人紛紛留言「妳媽就是俗稱的惡婆婆，不出錢只出一張嘴又想要主導權控制別人的人生」、「你不要出頭，誰覺得有問題誰反應，不要答應你媽媽的要求」、「雖然100萬有點多，但辦婚禮女方都沒讓男方出錢出力，感覺也還行」、「東南亞很大部分都是這樣的啊，不要講什麼自由戀愛，那邊的父母都妄想嫁掉女兒來改善家境」。

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