爆笑畫面曝！中國首場機器人足球3V3賽　球員狂跌倒還偷看隊友

記者廖翊慈／綜合報導

2025年RoBoLeague機器人足球聯賽決賽近日在北京智慧電競賽事中心開打，這是2025世界人形機器人運動會首場測試賽之外，也是中國國內首場全自主3V3（3人對戰3人）的AI機器人足球賽。賽中「球員」之間有趣的互動也引起觀眾、網友們哄堂大笑。

▲機器人偷看一旁倒地的隊友。（圖／翻攝自微博）

據《北京日報》報導，經過前期激烈角逐，北京資訊科技大學Blaze光熾隊、清華大學未來實驗室Power智能隊、清華大學火神隊、中國農業大學山海隊四支戰隊成功進入決賽圈，爭奪冠亞季軍。



「比賽開始！」伴隨一聲哨響，火神隊和Blaze光熾隊率先上場。開賽不到一分鐘，火神就攻入兩球。只見一名防守「球員」返回禁區解圍的過程中，不慎跌倒後，成功完成自主站立，重新參與比賽；兩名進攻「球員」則找準時機，在一輪傳遞配合後，完成一腳遠射，將球踢進球門。該場AI賽決賽最終由清華大學的火神隊，以5比2奪得冠軍。

▲比賽過程。（圖／翻攝自微博，上同）

賽事委員會負責人介紹，目前機器人動態避障能力有侷限，比賽中衝撞較頻繁，為此，規則設計採取了，相對寬鬆的判罰尺度，對部分非惡意衝撞行為「放開處理」。

有觀眾捕捉一些「球員們」有趣的互動，除了開始前有「球員」會偷看一旁的倒地的隊友之外，比賽中有「球員」為了準備防守，而往後跌倒，還有「球員」瞄準足球準備踢出時，又不慎跌倒，都一一被工作人員用擔架抬了出去。

▲▼球員跌倒被擔架抬出場。（圖／翻攝自微博）

報導指出，儘管這場比賽只是中國國內首場全自主3V3AI機器人足球賽，團隊已定下宏偉目標，到2050年，由機器人組成的球隊將戰勝人類世界盃冠軍。

逗趣的影片令網友們笑聲不斷，「擔架上場的次數比球員多」、「短期目標戰勝國足吧哈哈哈」、「擔架好忙」、「還有假摔呢」、「是來搞笑的嗎」、「比中國男足好看多了，起碼笑死我了」、「國足不行換賽道是吧」、「還不如老頭踢球」、「第一個球員是中暑暈倒嗎」、「走路都不穩還去踢球」、「相當於2歲孩子踢球」。