吹牛老爹RICO陰謀罪卡關！陪審團意見分歧　法官提1要求

▲美國饒舌大咖「吹牛老爹」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國紐約聯邦法院審理吹牛老爹（Sean “Diddy” Combs）涉嫌犯下勒索陰謀（RICO conspiracy）等罪名的案件，目前陪審團對其中一項罪名仍未能達成一致意見。法官蘇布拉馬尼安（Arun Subramanian）1日表示，他將向陪審團再次重申，陪審須進行充分討論的責任，目前已因陪審團無法達成一致意見，宣布休庭。

綜合外電報導，法官將誦讀陪審指引中關於「誠實信念與集體討論」的段落，提醒陪審員不可為求達成裁決而違背個人誠信，但也應開放心態，與他人討論並在合理說服下改變意見。本案第一項指控為共謀組織犯罪（racketeering conspiracy），因內容涉及層級複雜的法律與證據結構，陪審團在審理過程中向法官回報目前對此仍無法達成一致意見。

辯護律師阿尼費洛（Marc Agnifilo）則指出，陪審團表現有效率，不需要太多額外鼓勵即可持續討論。檢方的建議則並未構成所謂「艾倫指示」（Allen charge），而是重述審前對陪審團的責任提醒。

蘇布拉馬尼安坦言，針對第1項控罪，即RICO陰謀罪，出現僵局並不意外。CNN法律分析師霍尼格（Elie Honig）指出，該罪名成立條件嚴苛，不僅需證明存在一個持續性的犯罪組織，還需陪審團認定吹牛老爹與共謀者有意圖共同實施以下至少2項具體犯罪行為。

根據法院提供的裁決表，陪審團需確認吹牛老爹與他人於10年內犯下兩項下列行為之一，才能定罪：

綁架行為

縱火行為

賄賂行為

妨礙證人行為

強迫勞動行為

性交易人口販運行為

為賣淫目的之運輸行為

毒品分銷行為

目前，法院與雙方律師正在協調對陪審團訊息的正式回應方式。法官表示，將審慎處理此案中尚未達成裁決的部分，以確保程序公正且依法進行。