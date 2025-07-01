女雙腿發癢2個月！就醫一查竟是肝癌　「皮膚4症狀」勿忽視

▲ 醫生提醒，如果皮膚出現搔癢、發黃等異常情形，應盡快就醫。（示意圖／CTWANT提供）

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大陸江蘇省杭州市一名50歲的李姓婦人，2個月前雙腿開始莫名其妙地發癢， 起先以為是皮膚過敏，就近在藥局買了點抗過敏藥吃，然而症狀不見好轉，後來連上半身也開始癢，而且越來越癢，最後實在受不了才就醫。醫生聽完症狀描述，立刻警惕起來，安排了腹部超音波檢查，果然在患者肝臟上發現腫瘤。

《錢江晚報》報導，李女2個月前雙腿開始發癢，後來症狀逐漸惡化，全身都癢得不行，這才到衛生服務中心就診。全科副主任醫師李曉強聽完症狀描述，立刻警惕起來，並安排了腹部彩超檢查。這一查，可把醫生和李婦都驚呆了，因為患者肝臟頂部長了異物。醫生憑藉豐富的臨床經驗，高度懷疑是腫瘤。

隨後，患者被緊急轉到了浙大二院做進一步檢查，結果確實是腫瘤，原發性肝癌。萬幸的是，因為發現得還算及時，浙大二院專家團隊當天就為李阿姨辦理了住院，並很快安排了手術，成功切除了腫瘤，目前患者正在康復中。醫生表示，當肝臟出現損傷，可能會激活皮膚中的神經纖維，通過信號傳導至神經中樞直達腦皮層，繼而產生頑固性搔癢。

李曉強提醒，如果皮膚出現以下4種異常，需警惕肝臟病變。

1、皮膚搔癢：肝臟出現損傷，有可能會激活皮膚中的神經纖維，通過信號傳導至神經中樞直達腦感覺皮層，繼而產生頑固性搔癢。

2、皮膚發黃：肝功能受損時，體內膽紅素積聚，可致皮膚發黃，尤其是眼白和皮膚表面可能呈現出蠟黃色。

3、蜘蛛痣：蜘蛛痣表現為皮膚表面出現紅色、紫色的小血管瘤，按壓時蜘蛛痣消失，鬆手後再次出現。若肝臟對雌激素的代謝能力受到影響，可使雌激素在血液中濃度升高，進而刺激皮膚毛細血管擴張形成蜘蛛痣。

4、出血：肝臟是人體合成凝血因子的場所，直接關乎凝血功能。若突然有牙齦出血、皮膚出血點、消化道出血，可能是肝功能受損的表現，一定不要忽視。

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