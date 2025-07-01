BIMCO分析師認為紅海依然無法復航　貨櫃船運供需平衡或小幅趨弱

▲BIMCO不認為紅海短期內能復航。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

波羅的海國際航運公會(BIMCO)首席航運分析師Niels Rasmussen表示，儘管美國推出新貿易政策帶來不確定性，且並未改變這一前景，該會認為貨櫃運輸需求前景依然穩定，關鍵原因在於當前船舶需求預測中，紅海-蘇伊士運河航線恢復常規通航的可能性已被排除，2025至2026年供需平衡或小幅趨弱。

雖然美國總統川普上周五(27日)宣稱，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯有望一周內停火，以色列媒體28日報導，以色列戰略事務部長德默爾本周預定訪問華府，討論加薩及伊朗議題，但是歐洲籍船公司台灣公司高階指出，總公司都不認為以哈停火能在短期內實現，即使實現，商船重回紅海也需要一段時間。

BIMCO上海昨日發布的分析中指出，宏觀經濟環境仍面臨顯著不確定性，其中貿易政策重大調整及地緣政治緊張局勢持續衝擊市場環境。2025年4月，國際貨幣基金組織(IMF)將2025年全球經濟增長預期下調至2.8%，2026年下調至3.0%，較此前預測分別降低0.5和0.3個百分點。美國進口關稅上調導致北美增長預期下調，該地區因此成為受影響最突出的區域。

Rasmussen表示，儘管經濟前景趨弱，今年前4個月全球貨運量仍同比增長5.1%，表現強勁。

為避開美國可能在年底加征的進口關稅，貨主向美國提前發貨的行為助推了貨運量增長。全球七大區域中，有四個區域的貨運量增速更快。

鑒於北美貨量已集中前移至上半年，BIMCO預計2025年下半年進口貨量增速將回落，故下調全年增長率預期。最新預測顯示，2025-2026年該地區進口貨量年均增長率僅為1.6%，為全球各區域中最低水準。

另一方面，BIMCO上調了對歐洲及地中海地區2025年貨運量的增長預期。該地區今年前4個月貨運量增長達7.3%，且經濟形勢持續向好。 通膨回落、利率下調、失業率低於疫情前水準，加之歐元走強，這些因素正共同提振該地區經濟前景。

Rasmussen表示：「總體而言，貨櫃航運市場正面臨著貿易政策、經濟環境和地緣政治緊張局勢交織的複雜局面，因此仍存在顯著的需求不確定性。舉例來說，我們估算若紅海-蘇伊士運河航線恢復正常通航，船舶需求將下降10%。我們的基準預測顯示，2025年下半年供需平衡趨弱，運價也將相應回落。2026年運價與供需關係雖會進一步走弱，但幅度將有所收窄。」