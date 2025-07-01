　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

BIMCO分析師認為紅海依然無法復航　貨櫃船運供需平衡或小幅趨弱

▲陽明表示沒有收到任何修改長約要求。（圖／港務公司提供）

▲BIMCO不認為紅海短期內能復航。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

波羅的海國際航運公會(BIMCO)首席航運分析師Niels Rasmussen表示，儘管美國推出新貿易政策帶來不確定性，且並未改變這一前景，該會認為貨櫃運輸需求前景依然穩定，關鍵原因在於當前船舶需求預測中，紅海-蘇伊士運河航線恢復常規通航的可能性已被排除，2025至2026年供需平衡或小幅趨弱。

雖然美國總統川普上周五(27日)宣稱，以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯有望一周內停火，以色列媒體28日報導，以色列戰略事務部長德默爾本周預定訪問華府，討論加薩及伊朗議題，但是歐洲籍船公司台灣公司高階指出，總公司都不認為以哈停火能在短期內實現，即使實現，商船重回紅海也需要一段時間。

BIMCO上海昨日發布的分析中指出，宏觀經濟環境仍面臨顯著不確定性，其中貿易政策重大調整及地緣政治緊張局勢持續衝擊市場環境。2025年4月，國際貨幣基金組織(IMF)將2025年全球經濟增長預期下調至2.8%，2026年下調至3.0%，較此前預測分別降低0.5和0.3個百分點。美國進口關稅上調導致北美增長預期下調，該地區因此成為受影響最突出的區域。

Rasmussen表示，儘管經濟前景趨弱，今年前4個月全球貨運量仍同比增長5.1%，表現強勁。
為避開美國可能在年底加征的進口關稅，貨主向美國提前發貨的行為助推了貨運量增長。全球七大區域中，有四個區域的貨運量增速更快。

鑒於北美貨量已集中前移至上半年，BIMCO預計2025年下半年進口貨量增速將回落，故下調全年增長率預期。最新預測顯示，2025-2026年該地區進口貨量年均增長率僅為1.6%，為全球各區域中最低水準。

另一方面，BIMCO上調了對歐洲及地中海地區2025年貨運量的增長預期。該地區今年前4個月貨運量增長達7.3%，且經濟形勢持續向好。 通膨回落、利率下調、失業率低於疫情前水準，加之歐元走強，這些因素正共同提振該地區經濟前景。

Rasmussen表示：「總體而言，貨櫃航運市場正面臨著貿易政策、經濟環境和地緣政治緊張局勢交織的複雜局面，因此仍存在顯著的需求不確定性。舉例來說，我們估算若紅海-蘇伊士運河航線恢復正常通航，船舶需求將下降10%。我們的基準預測顯示，2025年下半年供需平衡趨弱，運價也將相應回落。2026年運價與供需關係雖會進一步走弱，但幅度將有所收窄。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
562 3 1620 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等
獨／妻墜樓永別！彭振聲哽咽「這是政治操作」　嘆後悔來台北
彭振聲妻顧中風婆婆40年未喊累　「睡前念幾句」最後早餐成永別
朱亞虎認罪偵訊內容曝！檢讚「佩服你是第一個」　柯文哲說話了
快訊／1天震89次！日本外海規模4.3地震　最大震度4級
夏宇童36歲被診斷出「早發性白內障」　醫曝3原因
快訊／彭振聲妻墜亡…名字已列「火化名單」　告別式時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

BIMCO分析師認為紅海依然無法復航　貨櫃船運供需平衡或小幅趨弱

藍撤「通訊投票」修法　吳思瑤列5疑點嗆「救大罷免」：別被騙了

觀察／大罷免可撼動花蓮王？　傅崐萁展基層底氣反罷動員如選戰

LIVE／賴清德團結國家十講　第四講主題聚焦「國防」

嘆司法正義別用人命換　陳佩琪突喊「該跳樓的是我」小草驚呼阻止

涉死亡、重複連署...罷游領銜人遭搜索　罷團聲明沒違法還清白

南投黨部遭搜索　國民黨嗆：嚴陣以待賴清德「雜質純化行動」

民眾黨召百人試圖闖北院　黃國昌痛批司法墮落到羅織罪名

太平洋島國論壇在斷交國舉辦　外交部坦言有挑戰：循例組團參加

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【雙雙不治】17歲高中生載友自撞電桿！　酒駕+無照釀悲劇

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

BIMCO分析師認為紅海依然無法復航　貨櫃船運供需平衡或小幅趨弱

藍撤「通訊投票」修法　吳思瑤列5疑點嗆「救大罷免」：別被騙了

觀察／大罷免可撼動花蓮王？　傅崐萁展基層底氣反罷動員如選戰

LIVE／賴清德團結國家十講　第四講主題聚焦「國防」

嘆司法正義別用人命換　陳佩琪突喊「該跳樓的是我」小草驚呼阻止

涉死亡、重複連署...罷游領銜人遭搜索　罷團聲明沒違法還清白

南投黨部遭搜索　國民黨嗆：嚴陣以待賴清德「雜質純化行動」

民眾黨召百人試圖闖北院　黃國昌痛批司法墮落到羅織罪名

太平洋島國論壇在斷交國舉辦　外交部坦言有挑戰：循例組團參加

23歲男無照開救護車撞死騎士　新北衛生局：未登記為救護車駕駛

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

邱大宗與鋼鐵人合約到期　喊話PLG、TPBL及SBL都願執教

獨／妻墜樓永別！彭振聲哽咽「這是政治操作」　嘆後悔來台北

中職6月MVP出爐！羅戈完美5戰無敗　吉力吉撈鞏冠猛敲8轟

住戶驚醒天花板掉下來！新北海砂屋「卡關24年」終於要重建了

愛雅驚見老公「大額刷卡紀錄」　一問呆住：我是不是被套路了？

彭振聲妻顧中風婆婆40年未喊累　「睡前念幾句」最後早餐成永別

新北53位公務員獲表揚　侯友宜：你們是城市進步關鍵

朱亞虎認罪偵訊內容曝！檢讚「佩服你是第一個」　柯文哲說話了

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

政治熱門新聞

小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡

彭振聲妻輕生亡　綠黨團盼節哀保重

快訊／賴清德就任總統後首次財產申報　存款1125萬、仍揹1246萬房貸

館長自強隧道拍大展鴻圖　31秒片酸爆

彭振聲妻身亡！民眾黨正妹怒罵「Ｘ！這群殺人魔」

彭振聲妻墜樓亡　黃國昌怒嗆檢方：逼死一條人命心裡沒感覺嗎？

她曝彭振聲悲痛對話　「我沒有收廠商紅包、我犯了什麼罪？」

陳佩琪突喊「該跳樓的應該是我」　小草驚呼趕忙阻止

LIVE／不能再沉默！彭振聲太太輕生亡　民眾黨號召支持者集結北院

彭振聲妻子身亡　凌濤：賴清德還要逼死多少人？

彭振聲妻身亡　徐巧芯嘆「我們的國家，什麼時候變成這樣？」

馬英九自稱區長？　他挖出當年影片「司儀喊總統蒞臨」

民眾黨召百人試圖闖北院　黃國昌痛批司法墮落到羅織罪名

林佳龍夫婦身家近4億！最新財產申報曝光　多數登記老婆名下　

更多熱門

相關新聞

夏季水保養正夯！La Mer推出油切精華水

夏季水保養正夯！La Mer推出油切精華水

悶熱夏季，肌膚油水失衡，肌底處於過於乾燥或是過於油膩的失衡狀態，擦保養品也僅止於肌膚表面保濕，不會真正滲入肌底，因此要讓肌膚真正有效的保養，讓肌底充滿水分，第一步必須先穩定膚況，從回歸肌膚平衡開始，精華水一抹有感，不怕帶給肌膚多於負擔。

專家看貨櫃船運供給回升、需求不足　Q3美國線運價恐回Q1水平

專家看貨櫃船運供給回升、需求不足　Q3美國線運價恐回Q1水平

伊朗議會批准封鎖荷姆茲海峽　法人估衝擊最大航空、其次貨櫃船運

伊朗議會批准封鎖荷姆茲海峽　法人估衝擊最大航空、其次貨櫃船運

紅海船舶交通量增60%、保險費也大降　陽明估計會最晚復航

紅海船舶交通量增60%、保險費也大降　陽明估計會最晚復航

川普宣布胡塞不再攻擊商船　法人看紅海即將恢復暢通不利貨櫃船運

川普宣布胡塞不再攻擊商船　法人看紅海即將恢復暢通不利貨櫃船運

關鍵字：

BIMCO紅海無法復航貨櫃船運平衡小幅趨弱

讀者迴響

熱門新聞

即／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

淫魔郵差偷拍70女私密片！　竟還逼人當性奴

仙塔律師24歲考上律師　1年業務量驚人

仙塔被逮　李怡貞：最近太多年輕律師被詐團吸收

快訊／彭振聲情緒崩潰　北院派救護人員待命

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！

即／新台幣剛防守　美元指數「深夜跳水破底」

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠

彭振聲心碎哭吼「為了她認罪拚交保」：現在沒顧慮了

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

獨／留最後早餐後輕生　彭振聲憶亡妻：我很愧疚

快訊／開庭前接至親噩耗！彭振聲情緒崩潰

即／北投旅館傳出火警！

即／北市重大車禍！救護車撞機車騎士不治

更多

最夯影音

更多

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面