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社會 社會焦點 保障人權

台74線3車連環撞釀6傷　白車走出4女「熱褲馬靴妹」超搶鏡　

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲白車在車禍發生後，有4名年輕女子下車查看，其中1人穿著清涼，讓網友留言一度「歪樓」。（圖／翻攝自Threads）

記者白珈陽／台中報導

台74線台中北屯段昨（29）日晚間發生車禍，1輛BMW轎車先是不明原因擦撞護欄，隨後追撞前方黑色轎車、再波及另1輛白色轎車，全案造成6人輕傷，經送醫治療幸無大礙。本案經民眾拍下車禍過程PO網，因白車在車禍發生後，有4名年輕女子下車查看，其中1人穿著清涼，讓網友留言一度「歪樓」，意外引起討論。

警方調查，昨晚6時56分，台74線東向22.9公里處發生3車碰撞，賴姓男子（30歲）駕駛BMW轎車沿內車道行駛，追撞前方吳姓男子（54歲）的黑色現代轎車，導致黑車碰撞到另1輛劉姓駕駛（23歲）的白色本田轎車。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台74線東向22.9公里處昨晚發生3車碰撞。（圖／民眾提供）

有民眾經過將車禍過程PO網，內容顯示，BMW不明原因擦撞護欄後，突然追撞前方的黑車，導致雙方失控、撞向右側護欄後回彈，再碰撞行駛於中間車道的白車。

事故引起網友討論，有人認為BWM駕駛疑似神智不清，是危險駕駛，也有人注意到從白車下來的4名女子，其中1女穿著熱褲搭配馬靴，相當吸睛，不少人表示「這個運鏡不錯」、「好正點…」、「跳下好多妹子」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲網友注意到從白車下來的4名女子，其中1女穿著熱褲搭配馬靴，相當吸睛。（圖／翻攝自Threads）

警方說，本事故釀駕駛、乘客共6人輕傷，無生命危險；經酒測3名駕駛均無酒駕情形，另警方於現場詳細檢視人、車，均未發現有異常狀況，是否涉及毒駕將深入追查。詳細肇事原因，由鑑定單位分析研判。

警方呼籲，駕駛人行車應保持安全距離，隨時注意前方車況，避免因注意力不集中或未保持安全距離而釀成事故，共同維護用路安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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