OPEN將20歲送免費LINE貼圖　120公分樂高公仔進駐西門町

▲OPEN將20歲慶生貼圖7月1日起免費開放下載。（圖／業者提供）



生活中心／台北報導

7-ELEVEN為慶祝OPEN將20歲生日，首次集結統一集團IP人氣家族成員一齊推出共16款貼圖讓粉絲免費下載，圖案不僅實用可愛，因應生日慶7-ELEVEN更獨家攜手全台唯一樂高認證大師黃彥智共同打造全球首座獨有大型積木公仔，並推出精緻預購周邊商品，成為OPEN將的成年禮。

7-ELEVEN深耕自有IP角色經營，20年前便推出超萌OPEN將IP角色，經典三色頭冠加上Q萌外表與活潑外向的E人性格，20年來成功開發包含食飲、用品、節慶商品、禮盒、3C用品、娃包等多元化商品結構，每年創造逾10億元商機。

此次7-ELEVEN於OPEN將20周年集結集團人氣推出「OPEN將20歲慶生統一集團IP大集合」角色貼圖一起歡慶生日，包含OPEN!家族成員LOCK將、時尚代表雪鈴兔波波、統一獅萊恩、黑貓宅急便酷樂貓、Mister Donut波堤獅、Yahoo奇摩購物ㄚ虎等共16款LINE主題貼圖，自7月1日上午11時起至7月31日止開放免費下載，並設計「多多指教」、「一起加油」、「任務完成」等實用語錄，預計共陪伴民眾180天。

另外，7-ELEVEN表示，因應粉絲近年喜歡追求具有保值與收藏價值的商品，首次推出OPEN! 20週年限定商品，包含極具收藏價值的「OPEN!20週年金球派對紀念酒」，專屬開模製作的特殊OPEN將造型搭配金色精緻底座，限量3880元預購帶回家收藏；同時還有實用保值的「OPEN!20週年紀念金豆1g」，999純金超萌OPEN將造型限量預購價5680元，包裝背面可寫上祝福小語，投資送禮最方便。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲者禁止飲酒。



▲7-ELEVEN推出OPEN將20歲周邊商品。（圖／業者提供）



粉絲暑假期間到台北遊玩可別錯過跟人氣大明星OPEN將大型積木公仔拍照的機會，7-ELEVEN與全台唯一的樂高認證大師黃彥智合作，大師精心製作全球首座高120公分的「OPEN將大型積木公仔」，使用了多達3萬顆積木、花費4周完成。

▲OPEN將公仔明天起在西門町漢中門市登場。（圖／業者提供）



積木大師黃彥智分享製作過程心得，由於OPEN將的生動五官表情已經深植粉絲心中，在積木不可切割的狀態下，要做到等比卻又精細還原，相當考驗結構支撐與安全技術，需要精心調整臉部表情與整體比例，7月1日起於西門町漢中門市正式登場。

全家推4款鮮食新品

全家便利商店針對外食族最易攝取不足的膳食纖維及優質穀類，推出4款鮮食新品，包含與永豐餘生技聯名推出的「全家」版哈佛蔬菜湯「彩虹10蔬湯」、保留穀物營養又不黏膩的「多穀紫米飯」、全榖含量高達51%以上的「雙果長纖全麥土司」、學校午餐大賽的冠軍營養餐盒「塔香國姓魚好蒡蝦仁餐盒」，更加碼推薦連續三年獲得食品界米其林指南ITQI三星，近日再奪水晶風味獎的「新纖麥土司」，健康又兼具美味。

為推廣飲食教育，全家連年與大享食育協會合作台灣學校午餐大賽，發揮通路優勢，共同推廣永續飲食與在地食材。今年運用臺南當季食材推出「塔香國姓魚好蒡蝦仁餐盒」，限量6萬份即日起開賣。

▲全家便利商店針對外食族最易攝取不足的膳食纖維及優質穀類，推出4款鮮食新品。（圖／業者提供）



全家商品本部副本部長黃正田表示，全家致力滿足不同民眾健康飲食需求，持續開發兼具營養及美味的商品，並獲取多種食品標章，提供消費者多元健康飲食所需商品。此次推出的「多穀紫米飯」，為銷售年破3百萬袋的優質池上米升級，其使用白米搭配紫米、十八穀米烹煮而成，口感接近白飯且保留膳食纖維，售價23元，僅花3元，就能從白飯無痛升級。

另外，永豐餘生技共同監製的「彩虹10蔬湯」，以營養豐富的「哈佛蔬菜湯」為商品研發目標，加入青花、番茄、南瓜、高麗菜、紅蘿蔔、西洋芹、鷹嘴豆、等4色10蔬，可一次獲取多項營養及原型高纖食物，售價69元。

除了健康更要美味，「全家」新纖麥土司獲得具有食品界米其林指南美稱的ITQI認證，連續3年奪得風味絕佳三星獎章，近日更獲水晶風味獎的殊榮。新纖麥土司全穀含量達25%+，可補充每日所需膳食纖維的1/3，烤焙過的小麥胚芽，使胚芽風味更渾厚突出，加入龍眼蜜，使土司散發淡淡的清香，家庭號包裝售價48元，滿足一家人早餐所需。