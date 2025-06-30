迪士尼「暖心一幕」吸200萬人讚爆！她喊值得：女兒回家還在講

記者曾筠淇／綜合報導

很多大、小朋友都喜歡去迪士尼玩，可以在遊玩過程中，得到很多快樂。近日有段影片，在網路上掀起熱烈討論，從畫面可見，小朋友到迪士尼後，與公主、唐老鴨等角色的扮演者揮揮手，結果他們就給予大大的擁抱，回應相當熱情、有愛！PO文者甚至還說，「如果我必須哭，你也一樣」。

在IG上有30萬粉絲數位創作者Robert Michaelis日前貼出一支影片，是由好幾段影片所組成。從畫面可見，小朋友在迪士尼和角色揮手、互動，結果胡迪、唐老鴨、毛怪、公主等的扮演者，都熱情給予大大的擁抱，讓小朋友非常開心。

畫面曝光後，底下網友紛紛回應，「我很高興迪士尼人物可以擁抱孩子們」、「如此簡單的方式就能讓孩子的生活變得精彩，真的太神奇了，感謝所有角色抽出時間，讓孩子們度過了美好的一天」、「我哭了，這個地方太神奇了，指有去過那裡的人才知道這一切有多不可思議」、「孩子的純真無價」、「我感動哭了」。

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也有台灣網友在Threads轉發這段影片，吸引不少網友表示，「那個檢查蜘蛛人的弟弟好可愛」、「大家都在催促你長大，就只有迪士尼在守護你的童年」。藝人王思佳也透露，「超級有情緒價值，我女兒去迪士尼都會穿上角色服裝，她穿Elsa的時候，Elsa看到她會特別過來抱她，還會牽著她的手走路！媽媽真的是看到眼眶泛淚，我女兒整個開心到不行，回到家還在講這件事，去一趟迪士尼帶了三套衣服在推車上，超級值得」。