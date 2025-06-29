統一獅上半季封王　7-11指定商品買2送2

▲統一7-ELEVEn封王，7／1起連三天指定商品買一送一。（圖／7-ELEVEn提供）



生活中心／台北報導

統一7-ELEVEn獅隊喜迎隊史上第18座季冠軍，全台逾7,000家7-ELEVEN自7月1日起連續3天推出指定統一品牌商品同品類任選第2件5折優惠活動，加碼推出CITY PRIMA大杯精品美式/拿鐵、CITY TEA指定飲品限時優惠。

中華職棒36年上半球季冠軍由統一7-ELEVEn獅隊奪下，7-ELEVEn推出逾300款統一品牌指定商品，包含常溫、冷藏、泡麵、冰品、甜點、熱狗/麵包等商品結構皆可享限時同類別任選第2件5折優惠活動。同時指定商品(不含香菸、受託代銷)滿250元送明星3缺1遊戲幣，還有眾多商品加碼優惠，包含最受歡迎的CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)/CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)買2送2、CITY TEA冰淇淋紅茶與CITY PEARL黑糖珍珠撞奶)買2送2等。

業者指出，沖繩久米島深海微礦水PET850、農心香辣海鮮味烏龍麵(包)、韓國熊津紅蔘飲、韓國熊津青梅飲/柚子茶等，有買2送2加碼優惠；「uniopen PRIMA會員訂閱制」限時再加碼7月1日起至12月31日「鮮食全品項加入5%點數回饋」，已訂閱會員不限支付工具皆可回饋，搭配封王優惠活動折上折更划算。

▲統一7-ELEVEn獅封王優惠。（圖／7-ELEVEn提供）



線上優惠則有CITY系列於OPENPOINT行動隨時取加碼推出CITY CAFE特大濃萃美式、特大厚乳拿鐵買2送2、燕麥拿鐵2杯99元、CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青買2送2，還有飲料、冰品、麵包、甜點等多項商品優惠組合，數量有限，售完為止(CITY系列限7/31前兌換完畢)。

▲統一7-ELEVEn獅封王優惠。（圖／7-ELEVEn提供）