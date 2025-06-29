賴清德：青鳥、大罷免是珍貴公民力量　目的要恢復國家秩序阻併吞

記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」的系列活動，29日上午赴新竹進行第三講，主題聚焦「憲政制度」。他在演說的尾聲，引用諾貝爾和平獎勞拉珍亞當斯的名言「醫治民主之弊，唯有更民主」；他說，2024年青鳥行動、2025年大罷免，都是台灣社會珍貴公民力量，目的是恢復國家秩序、阻止共產黨併吞、守護國家。

▲總統賴清德出席團結台灣十講。（圖／記者李毓康攝）



「醫治民主之弊，唯有更民主！」賴清德在演說中表示，立法院情況是民主的問題，只有更民主才有辦法解決讓國家更進步，這是諾貝爾和平獎勞拉珍亞當斯所說，這也是我們要遵循的精神。

賴清德說，民主的紛爭要用更大的民主來解決：第一，是憲法法庭的判決，在憲政體制內運作，經由憲法法庭判決，進一步鞏固憲政體制，讓立法院知道他的權限在哪裡、其他院的權限在哪裡，經過一次一次憲法法庭判決，憲政之間相互尊重制衡會更明確，國家憲政體制會更鞏固；第二，則是公民直接民權、深化民主，一起匯聚更大的力量，守護民主台灣、守護下一代的未來。

賴清德說，台灣社會有潛藏珍貴力量，每一個國家危急的時候，或是國家有需要時候，這股力量就會出現，這股力量就是公民力量，1990年野百合學運推動台灣民主發展，2008年野草莓運動抗議海協會會長陳雲林訪台，所到之處中華民國國旗要拆掉，總統（指時任總統馬英九）自稱區長，不敢自稱總統，引起學生抗議跟社會反彈，當時有這一波運動。

賴清德說，2014年太陽花學運，反對服貿協議，要求民主程序，中國各行各業到台灣開店，而且600萬就可以員工家人可以過來，對台灣社會衝擊太大；接著，2024年青鳥行動跟2025年大罷免都是台灣社會珍貴公民力量，目的是恢復國家秩序，阻止共產黨併吞，守護國家。

賴清德表示，這些參與公民運動這些人，很多都是上班族、學生、家庭主婦，大家自動自發，這些力量沒有任何政黨可以主導，也沒有辦法阻止，都是為國家安危站出來，根據憲法的賦予的權利是直接民權，這是深化台灣民主的運動，守護國家發展方向。