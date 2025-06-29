很多人不知！台鐵「1規定」違規秒噴7500元　還會被趕下車

▲台鐵針對民眾帶寵物上車有特別規範。（圖／CTWANT資料照）

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現代社會越來越多人飼養寵物，還會帶著寵物出遊，若選擇搭乘大眾交通工具，就得遵守規範，否則會受罰。日前台鐵自強號發生疑似有飼主遺忘寵物蛇「球蟒」，造成騷動，隨後台鐵也在官方臉書呼籲，有明確禁止乘客攜帶蛇類、猛獸及其他可能危害他人之動物搭車，違法最高可處7500元罰鍰，並強制在最近的停靠站下車。

在台鐵自強號有蛇出現的事件後，台鐵官方臉書粉絲專頁以「搭車請注意：禁止攜帶蛇類上車」為題發文表示，為了乘客安全與列車秩序，台鐵提醒民眾「不得攜帶蛇類、猛獸及其他可能危害他人之動物搭車。」據《鐵路法》第71條規定，旅客未經許可或未依鐵路機構規定攜帶動物進入站區或車廂，不聽勸阻者，處新臺幣1500以上、7500元以下罰鍰。

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台鐵也指出，若攜帶貓、狗、兔、魚蝦、龜、寵物鳥類、鼠類（不含家鼠、錢鼠）等動物，需裝入55×45×38公分以下箱籠、袋內（不含輪子及推車桿），且包裝完固、無異味與排泄物滲漏疑慮，可以放置於座位下攜帶上車。而導盲犬、輔助犬或政府值勤犬，亦屬合法可攜範圍。

台鐵官網也有明確指出，違反攜帶寵物的規定，將被強制於最近停靠站下車並重新辦理托運，「如次一停靠站無法辦理托運時，本公司拒絕運送，原票案退票規定辦理」。

旅客不能帶蛇搭火車的規定被特別拿出來呼籲，主要是因為21日晚間台鐵139次自強號未發車前，有清潔人員整理車廂發現一處座位下有一小條蛇，疑似是寵物蛇「球蟒」，遭飼主忘記帶走，好在該種蛇無攻擊性，個性溫馴。當時台鐵緊急通報消防隊前來協助抓蛇，事後並呼籲旅客攜帶寵物不要影響行車安全與其他乘客權益，就算球蟒很可愛也不能偷偷帶上車。

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