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台中男倒路邊「掉出2把槍」家藏15億海洛因磚　還有子彈780發

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳姓男子路倒送醫掉出2把槍，警方在陳家中查獲大量海洛因磚。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中警方破獲市價逾15億元的329塊海洛因磚，陳姓男子去年底路倒送醫，外套掉出2把手槍，警方循線在住處發現大量海洛因磚及另2把手槍及子彈780顆，陳男警詢時辯稱是「朋友寄放」，堅決不透露來源，檢方調查後依毒品、槍砲等罪嫌起訴陳。由於陳在道上沒什麼名氣，數量如此之大的槍毒，來源依舊成謎。

台中市第五警分局調查，去年11月29日接獲通報，陳姓男子（55歲）在停車場路倒，送醫救護時，救護人員在外套發現2把手槍，趕緊通報警方。

警方前往陳的住處，先是發現60塊海洛因磚及卡西酮毒品原料86包，經報請台中地檢署檢察官謝怡如指揮偵辦，並拘提陳男、經他同意搜索住處，又在客房起獲海洛因磚269塊、制式手槍2把及762顆子彈。

全案共計查獲「雙獅地球」海洛因磚329塊（重127.08公斤）、卡西酮毒品原料91.1公斤、制式手槍4把及780顆子彈，光是海洛因磚市值就超過15億元，是中部地區檢警機關查獲最大量的境內毒品案件。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲全案查獲4把手槍。（圖／記者白珈陽翻攝）

陳於警詢、偵訊時辯稱，相關毒品是朋友寄放，不好意思拒絕；檢警查出，陳僅有一次吸毒前科，在道上較無名氣，為何擁有大量毒品、槍械，將進一步追查。

檢方今年3月偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例走私及運輸第一級毒品罪嫌提起公訴。

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