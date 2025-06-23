未成年賣「喪屍煙彈」陸警抓50人　集團首腦竟是17歲少女

▲近期喪屍煙彈在全球流行。（圖／翻攝央視新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

江蘇金壇警方近日破獲一起涉及「喪屍煙彈」的新型毒品案件，揭露一名年僅17歲的王姓少女如何組織並運營一個未成年販毒集團。

據陸媒《央視新聞》報導，王姓少女外號「小丫頭」，3年前在朋友聚會中首次接觸到這類毒品，自此開始購進含有依托咪酯、異丙帕酯等成分的「喪屍煙彈」，並透過多名未成年協助分銷牟利。

案件於2024年8月正式曝光，警方在接獲群眾舉報後，於一家賓館內成功逮捕4名吸食「喪屍煙彈」的嫌疑人，進一步追查後，發現王女正是這個販毒集團的首腦。隨後，警方展開全面行動，共抓獲12名涉嫌販毒的犯罪嫌疑人以及38名吸毒人員。

▲17歲王姓少女是販毒集團的首腦。（圖／翻攝央視新聞）



警方表示，「喪屍煙彈」與普通電子煙外型相似，但內含依托咪酯等毒品成分，具有極高的成癮性和毒害性，對青少年身心健康威脅巨大。

案情曝光後，大陸網友紛紛留言，「遠離毒品珍惜生命，勇敢舉發吸毒販毒份子」、「我17歲還在對著手機傻樂，別人17歲已經進去了」、「但凡可憐她一秒鐘都是對那些犧牲的緝毒警不尊重」、「那沒話說了，請全部判死刑好嗎？不要又搞什麼因為未成年販毒，所以減輕什麼什麼的，如果真這麼一搞，信不信那些毒販以後全搞未成年販毒了」、「三年前就接觸，才14歲，現實生活中的小太妹啊」。