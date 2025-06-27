農曆4個月份出生「大器晚成」　年紀越長越富貴！

▲農曆4個月份出生的人，是大器晚成類型，好日子在後頭。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

出生月份，也顯現一個人的個性和運勢。農曆有4個月份被點名，若出生在這些日子的人，是典型的「大器晚成」，低調有內涵，不缺貴人相助，好日子在後頭。

根據《搜狐網》報導，這4個農曆月份包含2月、6月、8月和11月。

[廣告]請繼續往下閱讀...

●農曆2月

這個月出生的人，性格比較內向，總是習慣性地隱藏自己的實力，不到關鍵時刻絕不輕易顯身手，做人處事低調有內涵。不過，內心其實特別有想法，十分清楚未來要的是什麼，能夠始終為了心中的目標不懈奮鬥。

因此這個月出生的人，特別有後福，前期所有的默默耕耘都在為將來儲備力量，只要能夠一直堅持下去，好運就會慢慢到來，年紀越大越富貴，不缺貴人相助，後半生注定能夠大富大貴，享福無窮。

●農曆6月

這個月出生的人，性格堅韌，做事有毅力，雖然平時看起來好像什麼都不在乎，其實內心特別有想法，認定的事情就會堅持到底，不達目的不罷休。前期可能會吃一些苦頭，好在能夠始終保持積極的心態，在困難中砥礪前行，不斷累積經驗和實力，等到時機成熟就能一飛衝天。

●農曆8月

這個月出生的人，頭腦聰明，做事有分寸，情商高總能妥善處理人際關係，因此貴人運很不錯，不管走到哪裡都有貴人相助。前期可能會經歷一些波折，但好在能始終保持樂觀積極的心態，在困難中不斷成長和進步。

8月出生的人，總是能夠逢凶化吉，遇難呈祥，不管遇到什麼困難都能夠順利解決，生活注定順順利利，好日子還在後頭。

●農曆11月

這個月出生的人，性格內斂，做事低調，總是習慣性隱藏自己的實力，不到關鍵時刻絕不輕易顯露身手，做人做事低調。雖然如此，但內心很清楚未來要的是什麼，能為了目標不懈奮鬥。

◎民俗說法，僅供參考。

延伸閱讀

▸ 他賣場結帳聽夫妻對話 嘆：生育率低不是沒有原因

▸ 男子挑戰「全球最辣咖哩」吃一口秒衝出餐廳 半裸癱倒路邊

▸ 原始連結