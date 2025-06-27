質疑王世堅錄音叛黨　周玉蔻：他太醜太髒...挨告不起訴

▲周玉蔻批王世堅叛黨、太醜，被控妨害名譽案件不起訴 。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

民進黨立院黨團總召柯建銘日前爆料，民進黨中常會內容遭錄音外流，媒體人周玉蔻在臉書點名立委王世堅「叛黨」，之後又稱王世堅「長的太醜、看起來太髒」，王世堅怒告周玉蔻妨害名譽。但台北地檢署調查認為，周玉蔻是根據媒體報導加以評論，一時情緒抒發雖使人名譽感情不舒服，也不構成犯罪，27日處分不起訴。

柯建銘3月4日接受媒體專訪直言，對王世堅的忠誠百分之百懷疑，更爆料民進黨中常會內容，全部被錄音直播，外流給特定媒體，周玉蔻則直接在臉書發文點名「柯總召指控民進黨立委王世堅在中常會錄音外流給中天？叛黨！」

王世堅當時嚴正表示，會央請中常會組專案小組查清楚，「如果我王世堅叛黨、錄音，立刻退出政治」，並到警局控告周玉蔻涉嫌誹謗，周玉蔻得知後，再po文嗆聲「『告你個頭啦！』叛徒王世堅！！！！！！！！王世堅胡亂指控本人，本人懶得提告，因為他長的太醜、看起來太髒……怕怕」，王世堅再控周玉蔻涉嫌侮辱。

檢察官調查認為，周玉蔻根據媒體報導的柯建銘說法，進行評論發表意見，並非毫無根據，另外引用憲法法庭113年憲判字3號判決，認為「名譽感情」並非公然侮辱罪保護對象，雖然周玉蔻的發言可能使人感到不悅，但不至於損害人格尊嚴，不構成犯罪，因此處分不起訴。