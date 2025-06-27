直指反惡罷關鍵在「投票率」　戴錫欽：726一定要出門投不同意票

記者陳家祥／台北報導

身兼國民黨北市黨部主委的北市議會議長戴錫欽，今（27日）率隊拜會民眾黨立院黨團，並與黨主席黃國昌互邀出席國民黨在7月5日、民眾黨在7月20日舉辦的造勢活動，攜手反制民進黨「選輸翻桌」行徑。針對此次大罷免國民黨在台北市遭逢挑戰，戴錫欽直言，「主要就在投票率的問題」；他強調，反惡罷仍是台灣現在主流民意，如果到最後投票結果是主流民意因為投票率輸了，那對台灣的民主以及未來的發展是一個很大的傷害。

▲台北市議會戴錫欽議長拜會立院民眾黨團。（圖／記者李毓康攝）



針對藍白合作對抗大罷免，是否會發生支持者流動、導致藍白政治板塊出現消長？戴錫欽說，很多事情有大我跟小我，每個政黨有每個政黨發展的優先順序。就台灣的民主政治而言，大家憂心的是大惡罷所帶來對台灣民主自由發展過程當中的反噬以及傷害，所以最優先當然是希望能夠阻止這一股逆流，然後能夠保住我們國民黨的所有這些面臨第三階段要被投票罷免的立委。

「如果台灣的民主政治沒有辦法在這一波保住，基本上任何政黨的發展恐怕都失去意義。」戴錫欽認為，這是大我跟小我的取捨。過去這一年多來在立法院，國民黨團跟民眾黨團在很多政策、法案、預算上面有共同的想法跟理念。

戴錫欽說，未來藍白的支持者，不管他在投票的選舉過程當中，選擇支持國民黨或民眾黨，只要是大家理念相同，能夠把理念極大化，做出對台灣人民甚至台北市民有益的相關的政策或監督，「對國民黨來講，志同道合的朋友越多，越能夠實現我們的理念，所以我並不擔心這樣的一個問題」。

對於國民黨這次大罷免挑戰中，在台北市步履艱辛，戴錫欽直言，「主要就在投票率的問題」，大家看各項的民調，不管是哪個單位所做的，不管有沒有機構效應，基本上台灣民眾、包括台北市的民眾在內，反對罷免的還是遠多於支持罷免的。

戴錫欽說，這差別在投票率的問題，就是當反對罷免的超過5成甚至達到6成，可是投票率相對低的情況之下，就會輸給另外4成積極出來投票、可能投票率達到8成或9成的一方。

「現階段最重要還有一個盲點是，很多民眾還不曉得反對罷免要出來投下不同意票。」戴錫欽說，所以在很多造勢場合常聽到很多在第一線跟民眾互動的，包括台北市的5位優秀立委，他們最常遭遇的問題是民眾都聲援他們支持反罷免，但他們對於要出門投下不同意票這件事情，很多人還是一知半解，甚至完全毫無所悉。

戴錫欽說，這也是未來在7月26號三階投票之前，必須要透過各種方式，各種管道，讓所有的台北市民知道，「如果你跟我們一樣反惡罷，請你7月26號一定要出門投下不同意票」。

戴錫欽強調，絕大多數的主流民意，不管在台北市或全台灣，「反惡罷仍然是台灣現在的主流民意」，如果到最後投票的結果是主流民意因為投票率輸給4成或是少數的意見，只因為他們投票率比較高的話，那對台灣的民主以及未來的發展是一個很大的傷害。

至於在會前寒暄時，有跟黃國昌聊到什麼時候轉戰立法院，戴錫欽聞言一度作勢要噴水，接著說，今天是以台北市黨部代理主委的身份來邀請黃國昌主席跟民眾黨公職，能在7月5號或接下來所有的反罷免相關的活動中，包括剛剛講的造勢活動，大中小型或是站路口或各種方式，而且不包括台北市，其他各縣市只要是有面臨惡罷的，不管是立法委員或縣市首長，都希望能夠國民黨跟民眾黨延續過去這一年多在立法院大家合作的經驗繼續奮戰下去。

戴錫欽說，至於他個人以及未來補選的問題，那不是今天的重點，所以我們就不討論這一題，好不好？謝謝。