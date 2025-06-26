快訊／國家警報響　大雷雨炸2縣市「防冰雹」

▲氣象署下午發布大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（26日）下午2時52分針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

高雄市 大寮區

屏東縣 屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、新園鄉、崁頂鄉、南州鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉

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氣象署下午2時53分也針對屏東縣牛角灣溪發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午4時52分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

山區暴雨災防告警

影響時間：26日白天

＊警戒區域：屏東縣內埔鄉、屏東縣瑪家鄉

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，太平洋高壓持續籠罩台灣附近，同時在台灣東南方海面出現逆時針環流，也就是「高層冷心低壓」，今明兩天下午雷陣雨將較為明顯，部分地區甚至可能持續到晚間，並伴隨雷擊、強陣風、冰雹等劇烈天氣。

氣溫方面，各地高溫炎熱，白天普遍可以來到32至35度，尤其大台北、中南部近山區及花蓮局部易有36度以上高溫出現；至於各地低溫約25至27度。