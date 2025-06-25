廣告小妹直言「賀瓏淪渣男」關鍵　博恩也被拖下水

▲脫口秀演員天殘（左）、賀瓏與Albee（右）。（圖／翻攝自天殘臉書、Albee IG）

記者葉國吏／綜合報導

脫口秀演員賀瓏爆感情風波，被外界視為渣男。對此網紅廣告小妹也發文談論此事，這次把博恩也拖下水了。

臉書粉絲專頁「廣告小妹」近日發文，再度提及喜劇演員賀瓏的爭議，批評其長期以來玩笑尺度拿捏不當，並直指其對女性的態度存在問題。廣告小妹表示，早年曾因支持龍龍而公開批評賀瓏，至今仍維持相同立場。

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該貼文指出，賀瓏及其所在的喜劇圈存在一共同問題，即以美式幽默為藉口，忽視玩笑話應顧及「政治正確」的原則。廣告小妹強調，美式幽默雖然具有攻擊性，但近年來男性脫口秀演員更多將外貌羞辱集中在自己或其他男性身上，而非女性。她批評賀瓏及博恩長期未正視這一問題，並指出博恩近期有逐步改善，但賀瓏仍未改變，被形容為「腦子裡裝著膚淺的東西，很像沒有進化完全的原始人」。

廣告小妹還提到自己對「渣男」行為的擔憂，並以賀瓏對龍龍的玩笑舉例，認為這反映了其深層思想對女性的不尊重。她表示，身為母親，最擔心的是兒子未來長大後可能也會成為她所不喜歡的大人。她指出，渣男的根源在於缺乏對女性的尊重，並感嘆社會中男性普遍存在這一問題，無論年齡或族裔。