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畢業生注意！經濟部發「20萬補助金」　申請門檻、時間全整理

▲▼畢業，畢業生，大學。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲經濟部砸錢搶AI人才，AI新秀計畫開放報名。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

為因應全球AI浪潮、加速產業智慧化轉型，經濟部產業發展署正式啟動「AI新秀計畫」，針對全台大專院校畢業生及2025應屆畢業生，量身打造為期一年的AI應用實務培訓課程。凡符合條件者不僅享有全額訓練費用補助，最高更可領取新台幣20萬元獎勵金。計畫即日起開放報名，預計8月1日正式開班，名額有限，鼓勵有志青年把握機會。

AI新秀計畫不限科系背景，凡五專、大學、碩士畢業生，只要是2025年應屆畢業生（8月1日前取得畢業證書）或已畢業未滿2年者皆可報名，包含本國生與僑外生。計畫以「學得會、用得上、留得住」為目標，設計三階段完整訓練課程：前4個月進行產業知識與AI技術基礎訓練、中段4個月進行AI應用實作、最後4個月則安排至企業實習，學員完成訓練後還將進入企業服務至少2年，成為推動AI落地的關鍵人才。

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為減輕青年學員負擔，政府將提供訓練期間每月2萬元補助，實習期間每月3萬元補助，全程最多可領取8個月，共新台幣20萬元，全程訓練與實習費用也由政府全額補助。經濟部指出，透過AI新秀計畫不僅可培育即戰力人才，更能協助企業導入AI技術，加速智慧升級。

▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行,匯市。（圖／路透）

▲畢業生最高可領20萬。（圖／路透）

目前計畫已與國立臺北大學、國立臺北科技大學、國立虎尾科技大學及國立成功大學合作，由各校依專長設計跨領域AI應用課程，整合業界實務需求。課程將於114年8月1日至11月28日期間上課，地點分布於四所合作大學，課後緊接安排企業實習。各校報名截止時間如下：

臺北大學、北科大智慧金融班：6月30日截止

北科大智慧科技班：7月7日截止

虎尾科大：7月10日截止

成功大學：7月11日截止

欲報名者可至「經濟部產業人才發展資訊網」（https://www.italent.org.tw/）查詢詳細內容與報名連結。

經濟部表示，AI新秀計畫是台灣建構AI人才培育生態系的重要一步，透過產學合作與政府資源，將加速銜接教育與產業、推動國家邁向智慧化與國際競爭力，誠摯邀請有志青年踴躍報名參與。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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