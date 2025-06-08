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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴談台灣安全課題「正與時間賽跑」　和平不能視為理所當然

▲副總統蕭美琴出席520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統蕭美琴。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

副總統蕭美琴7日晚間出席「台灣人公共事務會（FAPA）」青年培訓營晚宴時，談及台灣安全課題直言「我們正與時間賽跑」。她說，俄羅斯入侵烏克蘭的事件提醒大家，和平不能被視為理所當然，還有很多工作要做，無論大家是 FAPA的實習生、未來的領導者，或是台灣、美國的年輕一代，共同利益就是阻止任何挑起衝突的意圖，而且台灣必須具備自我防衛能力。

蕭美琴致詞時以全英文表示，她與 FAPA的緣分始於30多年前，曾在一個暑假到華府FAPA總部實習，那是一個小而溫暖、充滿活力與熱情的地方，有許多對台灣的愛與推動台美夥伴關係的能量。

她說，在實習期間學到很多，包括華府如何運作，以及台美人社群如何致力於推動台美夥伴關係，並為台灣的民主與人權發聲，也非常感謝當時有一群跨黨派美國國會議員，堅定支持台灣的人權、民主以及與台灣人民的關係。

蕭美琴指出，當前台灣面對許多嶄新甚至更加艱鉅的挑戰，包括灰色地帶侵擾、軍事威脅、新興科技挑戰、經貿壓力以及全球經濟快速轉變的環境等。

她強調，民主的實現與基本人權的取得從來不是一條容易的路，不僅要維護與深化民主與基本人權，更要保衛國家的生存，持續為台灣爭取發聲的權利。

在安全層面課題，蕭美琴說「我們正與時間賽跑」，俄羅斯入侵烏克蘭的事件提醒我們，和平不能被視為理所當然，還有很多工作要做，無論大家是 FAPA的實習生、未來的領導者，或是台灣、美國的年輕一代，共同利益就是阻止任何挑起衝突的意圖，而且台灣必須具備自我防衛能力。

在經貿層面課題，蕭美琴表示，如各位所知，台灣正與美國進行貿易談判，希望能就對等關稅、IC相關技術的 「232條款」以及關於《大而美法案》等部分達成共識。目標是促進經濟發展，不僅讓美國更強大，也讓台灣更強大，相信強大的台灣與偉大的美國並不衝突。

蕭美琴強調，台灣需要美國的創新、研發、設計與市場；同時美國也需要台灣的新創、研發與製造專長，以及台灣人民對於維護雙方共同珍惜價值的堅持。

她說，保衛台灣的決心是打造強大經濟夥伴關係的基礎，讓雙方共同在 AI 與尖端科技領域保持領先地位。這些技術應為維護和平穩定提供服務，並促進人類福祉，而非成為壓迫或侵略的工具。

第三項課題是守護台灣的民主。蕭美琴說，對於非台灣人、而是美國公民的朋友來說，這是雙方的共同利益，確保在此威權政權正串聯彼此，聯手脅迫國際秩序的時代，自由仍能戰勝威權。

蕭美琴強調，必須強化民主、確保擁有避免干涉、防止資訊操作及破壞公眾對民主制度信心的工具，以確保我們的共享利益。並盼所有FAPA成員、新世代領袖，無論是台灣人或美國人，都能繼續投入這項使命。

蕭美琴肯定FAPA充滿熱情，堅信台美關係能促進自由、民主等價值並投入公共事務。她表示，看到今晚在場的年輕人與新一代領袖讓她感到非常欣慰且充滿信心。除了安全、經貿與守護民主等課題外，教育也是任務，期許有更多美國年輕人來到台灣，也希望有更多台灣年輕人了解美國的公共事務。

蕭美琴指出，很高興看到FAPA的年輕世代領袖培訓計畫持續推動，凝聚越來越強大的社群，希望該社群能成為行動力的來源。在與時間賽跑的情勢下，要加快腳步、完成任務、持續建設民主，並強化共同利益。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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