「台灣人行道忽高忽低」！外國網紅驚呼：我沒辦法在這活下來

▲Koseki Bijou笑稱台灣人行道忽高忽低，讓她很容易跌倒。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

知名Vtuber團體「hololive EN Advent」近日跟台灣壽司郎推出聯名企劃，4名成員也來台在店家留下簽名，順便在台灣旅遊，但其中一名成員Koseki Bijou表示，台灣的人行道忽高忽低讓她很容易跌倒。也有人說，「第一次來台灣就能直接指出人行道問題」、「台灣對人很友善，但那是對待行人以外的人」。

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▲Koseki Bijou分享台灣行。（圖／翻攝Koseki Bijou Ch. hololive-EN／YT頻道)

台灣壽司郎近日跟「hololive EN Advent」推聯名企劃「海味獵人懸賞令」，除了1人身體不適，其他4人都有來台，在壽司郎台北中華路店的主題門市簽名，她們也在直播分享台灣的美食和手搖飲。

Bijou表示，台中的人行道忽高忽低，每走幾步高度不一樣，需要上上下下，工作人員知道她很容易跌倒，特別叮囑她該往上還是往下走，但她還是不小心絆倒，她直呼，「天啊！我沒辦法成功在這裡活下來」。

不少網友留言，「我覺得慚愧，台灣的路爛到人盡皆知」、「台灣對人很友善，但那是對待行人以外的人」、「不要說外國人，在台中生活30年的本地人都會跌倒」、「第一次來台灣就能直接指出人行道問題」、「台灣人行道真的不是設計給人走的，一堆奇怪的地方」，也有人說，讓世界看見台灣。

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