歐盟限制中企參與醫療器械採購　陸商務部：強烈不滿、堅決反對

▲大陸商務部斥責歐方濫用單邊工具構築新保護主義壁壘。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

歐盟委員會20日根據《國際採購工具》，限制中國企業和產品參與歐盟醫療器械公共採購。中國商務部新聞發言人今（24）日斥責歐方濫用單邊工具構築新保護主義壁壘，「中方對此強烈不滿、堅決反對， 敦促歐方立即糾正錯誤做法，並將採取措施堅定維護中國企業的合法權益。」

發言人指出，中方注意到有關情況。今年1月，商務部發佈的對歐投資壁壘調查結論顯示，歐盟持續在公共採購、投資等領域對中國企業設置壁壘。

發言人強調，此次，歐方不顧中方多次通過雙邊對話釋放的善意和誠意，一意孤行，利用單邊工具，構築新的保護主義壁壘，不僅損害中國企業利益，而且嚴重破壞公平競爭。「中方對此強烈不滿、堅決反對， 敦促歐方立即糾正錯誤做法，並將採取措施堅定維護中國企業的合法權益。」

發言人表示，今年是中歐建交50週年，中方願從中歐經貿關係大局出發，落實好雙方領導人重要共識， 與歐方繼續通過對話磋商，妥善處理經貿摩擦， 穩定中歐企業合作的信心和預期。

該起事件起因，歐盟委員會依據《國際採購工具》（IPI），禁止中國企業參與‌單筆金額超500萬歐元‌的歐盟成員國醫療器械政府採購項目，並要求中標項目中‌的中國產品及零部件佔比不得超過50%‌34。

覆蓋品類包括醫學影像設備、手術機器人、醫用耗材（如口罩、防護服）等。豁免條款，若歐盟市場無替代供應商，可不受此限制。

‌涉及市場規模‌，歐盟醫療器械公共採購年規模約‌1500億歐元‌，其中超500萬歐元的高價值合同佔總價值的‌60%‌（約900億歐元）。受影響的中國出口額，2024年中國對歐盟醫療器械出口額達‌90億美元‌（佔中國醫械出口總額18.5%）。

歐盟官方理由，‌聲稱中國存在「市場壁壘」，因為中國‌87%的醫療器械公共採購合同‌對歐盟企業實施「排他性或歧視性措施」，因此必須「對等回應」。歐盟貿易委員謝夫喬維奇稱，此舉旨在迫使中國對歐盟企業開放市場，實現「雙向公平競爭」。

中國外交部20日抨擊回應，指歐盟「以公平競爭之名行不公平競爭之實」，是‌典型的雙重標準‌，違反世貿組織原則。中國商務部發言人今最新回應，斥責歐方「濫用單邊工具構築新保護主義壁壘」，表示將‌堅決維護中企合法權益‌。

