博愛座掰了！他曝陸友曾因「博愛座」讚台人有禮貌：現在我背脊發涼

▲立法院昨（23）初審通過將「博愛座」更正為「優先席」，原先規定的「老弱婦孺」對象也確定刪除。（圖／CTWANT資料照）

文／CTWANT／梁幼祥／伊尹學院院長

1976年台北市公車業者開始在公車上標示了「博愛座」禮讓老弱婦孺，自此之後臺灣的大眾運輸大多都設置了，形成一種生態。

我在大陸做節目的時候，不時的在聚會中，大陸朋友在飯桌上閒聊，誇咱們台灣的捷運上即使站滿了人，博愛座卻空在那⋯他們特別的宣揚「台灣人真有禮貌」的同時，身為臺灣人的我，背脊就發出來一股莫名自豪的「優越感」！

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近來，不讓座、年輕人罵老人、老人罵年輕人⋯時有的畫面出現在網路及新聞裏⋯我的背脊開始發涼！臺灣怎麼了？

我們在網路上都看過，日本的小學生穿越馬路後會主動回頭，向那些停在路邊讓行的車輛，深深的一鞠躬，這些肢體語言，都讓我們感動！

「讓」是一種家教衍生出來的文明，而文明社會中的「禮」，一定是來自於教化，當這樣的行為舉止普遍的出現，自然社會現象會越來越規範，無形之中成為被歌頌的「禮儀之邦」！

臺灣曾以「禮儀之邦」自居過，我們也以身為臺灣人自傲！曾幾何時這樣的驕傲因為捷運上「椅子」的衝突、沒了？

日前得知，為了這些爭端，立法院初審通過博愛座將仿效英國更名為「優先席」，也確定刪除原先明文規定的「老弱婦孺」優先乘坐對象，後續將提報院會，目標於本會期三讀⋯⋯令人嗟乎！

《孔子家語》稱「敦禮教，遠罪疾，則民壽矣！」我們以前被教育禮義廉恥、敬老尊賢⋯「椅子的讓」是可以型塑這個社會的文明甚而無形生成為社會的規範。

《易傳》有句千古傳頌的名言，「形而上者謂之道，形而下者謂之器」，不就是這個道理。

這篇文章不評說誰去拆了「禮義廉恥」也不談誰搞壞了教改，只是讓大家深思一個道理，人類的行為是靠「有形的教化」而來，當這些「讓」沒了，禮就沒了，禮沒了、就亂了⋯

「亂了」背脊驕傲不僅沒了，還會讓我這姓梁的變涼的！

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