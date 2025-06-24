最會裝沒事的星座是你嗎？Top 3淡定系代表曝光

▲表面一臉淡定，內心其實超想狂刷新對方IG限動！這幾個星座的戀愛戲碼全靠氣場和沉默在談情說愛。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

當許多人還在為工作焦慮、為感情煩惱、或為未來感到不安時，總有那麼一些人，似乎總是淡定自若，彷彿世界再怎麼天翻地覆，都無法動搖他們的從容。

所謂的「淡定（nonchalant）」，不只是指輕鬆、自在、毫無焦慮，也可能意味著他們其實非常努力地不讓自己顯得太過熱情或在意。國外有人用「nonchalant」來形容在戀愛中故作冷靜的態度，這個詞的語意也漸漸出現轉變，如今新版的「nonchalant」，正好用來形容那些戀愛中依然氣定神閒的朋友－－不會為了約會前過度緊張，也不會因為對方沒回訊息而崩潰，他們只管過好自己的生活，讓一切順其自然發展。

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有些星座天生就很淡定，也有些星座是藉由「裝淡定」來掩飾內心洶湧的焦慮情緒，國外網站《Bustle》占星師認為以下就是最能展現「nonchalant淡定系」特質的三大星座，一起來看看是哪個星座上榜吧！

金牛座（4月19日～5月19日）

明明內心緊張到不行，表面卻雲淡風輕的代表

別看土象星座一副「嚴謹又死板」的樣子，其實金牛座非常擅長假裝自己很chill。儘管他們對計畫、聚會是否順利進行十分在意，但他們絕不會讓別人發現出任何端倪，而是默默處理一切，把失控的局面悄悄救回來。

不過，也有些金牛是真的慢熱型，天生反應比較慢、不慌不忙。和朋友出門，他們最愛坐在咖啡廳多喝一杯、或提議續攤，享受那種慢慢來、放鬆過日子的氛圍。這種自在又穩定的氣場，常常讓身邊人也放慢腳步，好好感受生活的美好。

在感情方面，金牛也難以被撩動。當水象或火象星座還在狂傳訊息的時候，這個受到愛神金星守護的土象星座，通常只會靜靜地等對方主動。他們深知「若即若離」的魅力，正是他們最吸引人的地方。

天蠍座（10月22日～11月20日）

表面冷靜如水，內心如火山爆發前的寂靜

在戀愛中要說誰最會「裝沒事」，天蠍肯定榜上有名。哪怕他們其實對你動了心，表面上卻絕對會裝得雲淡風輕，有時甚至「冷淡到讓人懷疑」。小秘密是：如果天蠍對你忽冷忽熱，很可能是他們正在對你產生好感！

天蠍座同時受到掌管轉變的冥王星與戰神火星影響，內心其實超級澎湃、情感豐沛，但外表卻總是一副神秘又冷酷的樣子。為了不讓人被他們的情緒強度嚇跑，天蠍經常選擇穿上「冷靜外衣」，隱藏真實情緒，不論是對戀人還是朋友都一樣。

如果哪天你讓天蠍真的心寒了，他們的「冷淡報復術」將會直接升級。他們會選擇完全消失在你的生活裡，像是已讀不回、社群封鎖、街上遇到裝不認識，完美詮釋什麼叫「高冷大魔王的最終進化」。

射手座（11月21日～12月20日）

笑著看世界崩塌的樂天派代表

錯過火車？分手收場？射手座可能只會笑一笑然後繼續向前走。這個愛自由的火象星座，天生就是那種不太容易因為生活小事抓狂的人，就算全世界天翻地覆，他們依然能樂觀面對。

由幸運與擴張之星木星守護，射手座深知：「有些事，急也沒用」。他們對自己犯錯很寬容，總能快速從錯誤中釋懷，把它們當作一次成長機會，也不願讓宇宙看到他們慌亂失控的樣子。

如果真的被惹毛了，射手也不會大吵大鬧，他們反而會更刻意地表現出一副「我一點都不在意」的樣子，像是在 IG 上狂發開趴、吃大餐的照片，只為證明：「我超好，根本沒事。」

這三大星座雖然各有不同的個性，但共同點都是：他們的「淡定系」氣場，讓人忍不住想靠近。他們不急、不躁、不追，卻總讓人為他們心動。看似無所謂的表現背後，可能藏著智慧、情感，甚至一點點不願輕易示人的脆弱，這就是他們迷人的地方。