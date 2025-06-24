快訊／天道盟策劃襲擊李正皓！4人搭汽機車場勘　到案串供瞎掰

記者張君豪／台北報導



知名政治評論員、名嘴李皓19日晚間赴北市內湖三立電視台錄製節目，活動結束後與擔任媒體記者女友馬郁雯開車離開，遭住在新北市的吳男敲車窗、噴灑辣椒水攻擊，內湖警方獲報後成立專案小組，案發後逮捕涉案吳男。吳到案後辯稱是行車糾紛才會使用辣椒水攻擊，但檢警並不採信，23日內湖警方持士林地檢署核發搜索票、拘票兵分多路到新北蘆洲、永和、板橋逮捕有傷害、詐欺、妨害自由前科的李男（34歲）、吳男（24歲）、陳男（27歲）等3人到案，3人有天道盟黑幫背景，到案均否認教唆吳男犯案，警方正透過鑑識科技，解析到案4嫌的手機通訊及網路訊息歷程，釐清幕後的犯案動機及犯罪模式。

▲名嘴李正皓遭噴辣椒水，新北市拘提李姓犯嫌到案。（圖／記者張君豪翻攝）





據了解，李正皓被攻擊後，警方火速調閱事發現場來去向的監視器，發現吳男早在18日就與有天道盟黑幫背景的李男、陳男、吳男等3名幫眾，4人分乘一輛自小客車和2輛機車到內湖三立電視台周遭場勘，過程中涉嫌噴辣椒水的吳男還下車查看現場周遭環境，過程都被監視器清楚的拍下。



但4人到案後說法明顯避重就輕，包含動手的吳男辯稱是行車糾紛，在永和遭拘提的陳男（34歲）則辯稱當時是到內湖運動、蘆洲落網的陳嫌及在板橋被捕的吳嫌則辯稱當時一時興起到內湖三立電視台附近商場逛街，4人堅決否認涉案。檢警認為4人早已勾串好說詞，串供明顯，犯後態度不佳，警訊後將依涉反組織犯罪條例、妨害自由、傷害等罪嫌，將第二波行動逮捕的天道盟成員移送士林地檢署複訊。

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